今夏からオーストラリア・パースに家族で移住したタレントのＳＨＥＬＬＹ（４１）が１８日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉 ＴＨＥ夜会」に出演。密着映像も含め、現地での生活を公開した。

ＳＨＥＬＬＹは１９年に離婚した前夫との間に長女（９）、次女（７）がおり、２１年に事実婚パートナーとなったカメラマンの男性との間に２２年秋、第３子となる女児（３）が誕生。「子供の視野を広げたい」との思いで、家族５人で渡豪すると語っていた。

番組では、パースで借りている家を公開し、買い物にも密着。スーパーでは卵が約１０００円など、円安もあり、物価高であることも紹介。「買い物は全部、半額の時しか買わない」と節約に努めているそうで、「駐車料金は一番最初に調べて、どこが安いか、タダか」と密着時も無料の駐車場を探しまくる姿を紹介した。

また「海鮮ものはビックリするぐらい、高いです」といい、「こっち（パース）に来て、魚、１回も食べてない」と告白。「節約のために」１度に大量に購入し、冷凍保存していることも明かした。

オーストラリアでの生活について「小さなガマンがどこまでできるか」と話し、「生活費とかでいうと、外食とかもかなり減りましたし。今後の収入がどのくらい見込める（のか）…やっぱ貯金とか…」と貯金を切り崩しながらの生活であることを示唆し、「アハハッ！めっちゃ生々しいね」と最後はＳＨＥＬＬＹらしく笑い飛ばしていた。