ソフマップゲーミングが価格改定を告知。一部パーツの供給不足を受け
12月18日 発表
(C) 2020 Sofmap Co., Ltd. All Rights Reserved.
画像はゲーミングデスクトップPC「STORM」の新製品「SGシリーズ」
ソフマップゲーミングは12月18日、公式XにてゲーミングPCの価格改定を発表した。
今回の価格改定は想定を上回る注文により、一部パーツの供給不足が発生していることを受けたもの。この影響により、やむを得ず価格改定を行なうことになったという。
ソフマップゲーミングのSGシリーズを含む各種ゲーミングPCが対象で、発表では「お客様にはご負担をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪している。
昨今ではメモリなどのPCパーツの価格高騰により、マウスコンピューターも価格改定を予定しているほか、サイコムの一時的に受注停止を行なうなど、BTOメーカーによる発表が相次いでいる。
【お知らせ】- ソフマップゲーミング (@sofmap_gaming) December 18, 2025
SGシリーズを含むゲーミングPC各種につきまして、価格改定を実施いたします。
ここ数日、想定を大きく上回るご注文をいただいており、
その影響により一部パーツの供給不足が発生しております。
これに伴い、やむを得ず価格を変更させていただく運びとなりました。…
(C) 2020 Sofmap Co., Ltd. All Rights Reserved.