12月18日 発表

画像はゲーミングデスクトップPC「STORM」の新製品「SGシリーズ」

ソフマップゲーミングは12月18日、公式XにてゲーミングPCの価格改定を発表した。

今回の価格改定は想定を上回る注文により、一部パーツの供給不足が発生していることを受けたもの。この影響により、やむを得ず価格改定を行なうことになったという。

ソフマップゲーミングのSGシリーズを含む各種ゲーミングPCが対象で、発表では「お客様にはご負担をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪している。

昨今ではメモリなどのPCパーツの価格高騰により、マウスコンピューターも価格改定を予定しているほか、サイコムの一時的に受注停止を行なうなど、BTOメーカーによる発表が相次いでいる。

