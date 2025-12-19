¡ÚÏÂ²Î»³¶¥ÎØ¡¦£×£Ô£Ö¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³ÇÕ¡ÛÅì¸ýÁ±Êþ¤¬²þÁõ¸å¤Î¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡ÖÊÊ¤â¤Ê¤¯¤ÆÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡ÏÂ²Î»³¶¥ÎØ¤Î£Æµ¡Ö£×£Ô£Ö¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³ÇÕ¡×¤¬£²£°Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£º£·î£¸¡Á£±£°Æü¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÌó£±£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥ì¡¼¥¹¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢ÏÂ²Î»³¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÂè£²ÃÊ¤Î³«ºÅ¤Ï²þÁõ¸å½é¤á¤Æ£ÓµéÀï»Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡¡ÏÂ²Î»³¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Åì¸ýÁ±Êþ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï²þÁõ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±²ó¤¯¤é¤¤¤·¤«¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÊÊ¤â¤Ê¤¯¤ÆÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Åß¾ìÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¤â¤¢¤ë¤·ÂÐ½è¤·¤¿¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¿·¾Ï¡¦ÏÂ²Î»³½é¤Î£ÓµéÍ¥¾¡¼Ô¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ö¤½¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È²º¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¡ÊÍ¥¾¡¡Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·Ç¯ÌÀ¤±¡Ê£±·î¤Î£Ç·ÏÂ²Î»³µÇ°¡Ë¤â°Õ¼±¤·¤Ä¤ÄÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº²¤ò¥®¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼ê²ñÏÂ²Î»³»ÔÉô¤Î»ÙÉôÄ¹¤âÌ³¤á¤ë°ðÌÓ·òÂÀ¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï¡ÖÄ¾Á°¤Ï²ñµÄ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï£±ËÜ¡¢¤â¤¬¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö²ñµÄ¤Ë¹Ô¤¯Á°¤â¥Ð¥ó¥¯¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤éÍ½¹Ô±é½¬¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï´¨¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áö¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤³¤Á¤é¤â¿·Áõ¥Ð¥ó¥¯¤Ë¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¡¦ÃæÀ¾Âç¡Ê£³£µ¡Ë¤â¡Ö¿·¤·¤¤¥Ð¥ó¥¯¤À¤·µ¤Ê¬¤Ï¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£³«ºÅ¤ÏÏÂ²Î»³£Óµé»°¿Í½°¤¬ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤Ë¡¢¼ª¤Ë¡¢¶õµ¤¤Ë¡¢À¸¤Î¶¥ÎØ¤Î¶½Ê³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£