◆プロボクシング 全日本新人王決勝▽ミドル級（７２・５キロ以下）５回戦 佐々木革―テイラー海（２０日、東京・後楽園ホール）

１２階級の出場者が１９日、東京・文京区の日本ボクシングコミッションで行われた前日計量に臨み、ミドル級は東軍・佐々木革（かく、２０）＝八王子中屋＝が７２・５キロ、西軍のテイラー海（２２）＝本田フィットネス＝が８００グラムアンダーの７１・７キロでともに一発クリアした。

戦績は佐々木が６戦全勝（３ＫＯ）、テイラーが２戦２勝。

計量をリミットでパスした佐々木は「ＫＯを狙いたい」と堂々のＫＯ宣言だ。「相手はテクニックのある選手ですが、パワーでねじ伏せる。そうすれば、先が開く。この先を見据えてＫＯで勝ちたい」と力を込めた。

兄は今年６月、ＷＢＯ世界ウエルター級（６６・６キロ以下）王者ブライアン・ノーマン（米国）に挑戦（５回ＫＯ負け）した佐々木尽。１９勝（１７ＫＯ）という破壊力を持ち、ＷＢＯアジアパシフィック、東洋太平洋同級王座に君臨した兄は常々「ＫＯを狙ってＫＯしなければ」と口にしており、弟もその言葉をしっかりとかみしめている。

「これまでのような防御とカウンターではだめ。もっと上を目指すボクシングでないと。ベースの戦い方は変えないが、判定狙いではなく、倒しにいくボクシングをしないと」と佐々木。試合のポイントは「足」だと言う。「相手の出入りが速いので、自分も。相手に“足”があるぶん、自分も“足”の差を縮めていけば、あっさりＫＯを取る自信はあります」と言い切った。

兄はライト級時代に東日本新人王に出場した経験があるが、決勝で棄権。それだけに全日本新人王は兄も手にしていない称号だ。「多少は意識しています。（兄に）いい顔をしたいので」と笑った佐々木。その後、口を真一文字にして気を引き締めていた。