『紅白』曲目発表 Perfume、SixTONES、AKB48らメドレー披露 キンプリはミッキーらとパフォーマンス
NHKは19日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)の曲目を発表した。
『第76回NHK紅白歌合戦』ビジュアル (C)NHK
King ＆ Princeは「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を披露。ミッキーの新たなテーマソングとして大きな話題となったこの曲で、ミッキーマウスとミニーマウスも一緒にスペシャルステージを届ける。
SixTONESは、 6周年アニバーサリーメドレーと題して「Imitation Rain」「バリア」「こっから」を披露。
2025年12月31日をもってコールドスリープ(活動休止)することを宣言しているPerfumは、Perfume Medley 2025として「ポリリズム」「巡ループ」を披露する。
また、20周年を記念し8人の卒業メンバー、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃も出演するAKB48は、AKB48 20周年スーパーヒットメドレーと題し、「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」を届ける。
○『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手・曲目
※50音順(カッコ内は出場回数)
【紅組】
アイナ・ジ・エンド(初)「革命道中 - On The Way」
あいみょん(7)「ビーナスベルト」
ILLIT(2)「Almond Chocolate」
幾田りら(初)「恋風」
石川さゆり(48)「天城越え」
岩崎宏美(15)「聖母マドンナたちのララバイ」
AKB48(13) AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」
aespa(初)「Whiplash」
CANDY TUNE(初)「倍倍FIGHT!」
坂本冬美(37)「夜桜お七」
高橋真梨子(7)「桃色吐息」
ちゃんみな(初) ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」
天童よしみ(30)「あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜」
乃木坂46(11)「Same numbers」
HANA(初)「ROSE」
Perfume(17) Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」
ハンバート ハンバート(初)「笑ったり転んだり」
FRUITS ZIPPER(初)「わたしの一番かわいいところ」
MISIA(10) MISIAスペシャル
水森かおり(23)「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」
LiSA(4)「残酷な夜に輝け」
【白組】
＆TEAM(初)「FIREWORK」
ORANGE RANGE(3)「イケナイ太陽」
King ＆ Prince(6)「What We Got 〜奇跡はきみと〜」
久保田利伸(2) 紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」
郷ひろみ(38)「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」
サカナクション(2)「怪獣・新宝島」
純烈(8)「いい湯だな」
SixTONES(4) 6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」
TUBE(3) 紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」
Numberi(2)「GODi」
新浜レオン(2)「Fun! Fun! Fun!」
Vaundy(3)「Tokimeki」
back number(2)「どうしてもどうしても・水平線」
BE:FIRST(4)「夢中」
福山雅治(18)「クスノキ-500年の風に吹かれて-」
布施明(26)「MY WAY」
Mrs. GREEN APPLE(3)「GOOD DAY」
三山ひろし(11)「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」
M!LK(初)「イイじゃん」
RADWIMPS(3) 20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」
【特別企画】
堺正章 ザッツ・エンターテインメント・メドレー「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」
玉置浩二「ファンファーレ」
氷川きよし「愛燦燦」
星野源「創造」
