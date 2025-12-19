１９日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１５日に東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦２人が死亡した火災で、店のオーナーが非常用ボタンの受信盤の「電源を入れたことがない」と話していることや同室の木製のドアノブが壊れていたことなど様々な問題点が判明したことを報じた。

コメンテーターで出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「厚生労働省が所管の公衆浴場法の方では非常ボタンの設置を推奨なんです。義務ではないんですね」と話し出すと「いろんな条例を見ても法令上の根拠ではっきりと義務としているのはなかなかなくて。サウナ室って、ちゃんと使えば健康目的に資するわけじゃないですか？ あまり危険だという意識がなかったのか、どうなのか」と続けた。

その上で「僕も実際、利用しますけれども、僕は１０分耐えられる、耐えられないぐらいのところなんですが、あそこに閉じ込められたら命の危険が生じるなってのは分かるような空間なので、これはルールの不備なんじゃないのかなと思います」と続けると「ただ、あまり細かなルールを全部設定するというのは難しいんであれば、一つはドアですよね。ドアを中から外に向けて押して開けることができるっていうところぐらいまではルール化できると思います。ドアノブについても、どうも法令上の義務とかそういうことがなさそうなんですよ。ちょっとルールの不備だと思いますね」と話していた。