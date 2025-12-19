対ドル小動き＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは066台前半のもみ合い。昨日米消費者物価指数（ＣＰＩ）の弱い伸びを受けたドル売りに0.6600台から0.6631まで豪ドル高ドル安も続かず、0.6610台でオセアニア朝をスタート。午前中に0.6622を付ける場面も豪ドル買いは続かず、午後に入って.6605を付けている。

豪ドル円は102円80銭台から朝の豪ドル買いに103円13銭まで上昇。日銀会合後は直後の円買いに102円86銭を付けるとその後の反発に103円25銭まで上昇その後は少し売りが出て103円を割り込む場面が見られた。



NZドルドルは0.57台後半推移。0.5770台中心の推移から午後はややドル高となって0.5758を付けた。もっとも昨日海外市場の安値05756に届いていない。

対円は朝に90円07銭を付けた後、少し下げて89円80銭台で日銀会合を迎え、89円73銭を付けた後、90円07銭前後と朝の高値に並ぶm、再び89円70銭台を付けるなど、一方向の動きにならなかった。



※今週の主な予定と結果

豪州

12/16 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （12月） 結果 -9.0% 前回 12.8% （前月比）

12/17 08:30 Westpac先行指数 （11月） 結果 -0.04% 前回 0.11% （前月比）



NZ

12/17 06:45 経常収支 （2025年 第3四半期） 結果 -83.65億NZドル 予想 -75.0億NZドル 前回 -9.7億NZドル

12/18 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第3四半期） 結果 1.1% 予想 0.9% 前回 -0.9% （前期比）

12/18 06:45 実質ＧＤＰ （2025年 第3四半期） 結果 1.3% 予想 1.3% 前回 -0.6% （前年比）

12/19 06:45 貿易収支 （11月） 結果 -1.63億NZドル 前回 -15.42億NZドル

12/19 09:00 ANZ企業信頼感 （12月） 結果 73.6 前回 67.1

