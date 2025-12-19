15:30 植田日銀総裁、記者会見

16:00 仏中銀最新経済予測

17:00 ウンシュ・ベルギー中銀総裁、最新経済予測公表

17:15 スウェーデン中銀最新経済予測

17:30 ECB賃金トラッカー（TBC）

18:00 コッハー・オーストリア中銀総裁、最新経済予測公表

シムカス・リトアニア中銀総裁、最新経済予測公表

レーン・フィンランド中銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演

19:00 独連銀最新経済予測

カザークス・ラトビア中銀総裁、最新経済予測公表

19:30 スレイペン・オランダ中銀総裁、講演

20:00 ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、経済見通しについて講演

21:00 チポローネECB理事、会議開会挨拶

22:00 カジミール・スロバキア中銀総裁、講演

22:30 ウィリアムズNY連銀総裁、CNBC出演



20日

0:10 レーンECBチーフエコノミスト、経済会議出席

20:00 ハマック・クリーブランド連銀総裁「WSJ's Take on the Week」出演



プーチン露大統領、年次記者会見

米議会クリスマス休暇入り



※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更されることがあります。

