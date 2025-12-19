15:30　植田日銀総裁、記者会見
16:00　仏中銀最新経済予測
17:00　ウンシュ・ベルギー中銀総裁、最新経済予測公表
17:15　スウェーデン中銀最新経済予測
17:30　ECB賃金トラッカー（TBC）
18:00　コッハー・オーストリア中銀総裁、最新経済予測公表
シムカス・リトアニア中銀総裁、最新経済予測公表
レーン・フィンランド中銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演
19:00　独連銀最新経済予測
　　　 カザークス・ラトビア中銀総裁、最新経済予測公表
19:30　スレイペン・オランダ中銀総裁、講演
20:00 　ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、経済見通しについて講演
21:00　チポローネECB理事、会議開会挨拶
22:00　カジミール・スロバキア中銀総裁、講演
22:30　ウィリアムズNY連銀総裁、CNBC出演

20日
0:10　レーンECBチーフエコノミスト、経済会議出席
20:00　ハマック・クリーブランド連銀総裁「WSJ's Take on the Week」出演

プーチン露大統領、年次記者会見
米議会クリスマス休暇入り

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。