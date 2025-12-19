テクニカルポイント ドルカナダ、下降トレンドは一服、１０日線がポイントに テクニカルポイント ドルカナダ、下降トレンドは一服、１０日線がポイントに

テクニカルポイント ドルカナダ、下降トレンドは一服、１０日線がポイントに



1.4151 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.4038 一目均衡表・雲（上限）

1.3934 一目均衡表・雲（下限）

1.3931 一目均衡表・基準線

1.3929 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3908 100日移動平均

1.3903 21日移動平均

1.3883 200日移動平均

1.3801 一目均衡表・転換線

1.3791 10日移動平均

1.3789 現値

1.3655 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3653 エンベロープ1%下限（10日間）



ドルカナダは１２月に入ってから継続している下降トレンドの勢いが一服している。ただ、ＲＳＩ（１４日）は３５．１と短期的には強い売りバイアスを維持している。１０日線が1.3791と現在の水準とほぼ一致しており、この水準を上抜けるようだと、短期的ショートカバーを誘う可能性があり注意しておきたい。

