テクニカルポイント　ドルカナダ、下降トレンドは一服、１０日線がポイントに

1.4151　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.4038　一目均衡表・雲（上限）
1.3934　一目均衡表・雲（下限）
1.3931　一目均衡表・基準線
1.3929　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3908　100日移動平均
1.3903　21日移動平均
1.3883　200日移動平均
1.3801　一目均衡表・転換線
1.3791　10日移動平均
1.3789　現値
1.3655　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3653　エンベロープ1%下限（10日間）

　ドルカナダは１２月に入ってから継続している下降トレンドの勢いが一服している。ただ、ＲＳＩ（１４日）は３５．１と短期的には強い売りバイアスを維持している。１０日線が1.3791と現在の水準とほぼ一致しており、この水準を上抜けるようだと、短期的ショートカバーを誘う可能性があり注意しておきたい。