¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¡ËÜè½»Ò¡Ê25¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖHANEDA¡¡GODZILLA¡¡GLOBAL¡¡PROJECT¡×´°À®Êó¹ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ò¥´¥¸¥é¤¬½Ð·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥´¥¸¥é¤¬¸«Á÷¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¹ñºÝÀþ¼çÍ×¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ëÂè3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î½ÐÈ¯¥í¥Ó¡¼¤Ë¡¢Á´Ä¹40¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ9¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥´¥¸¥é¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤òÀßÃÖ¡£
¡¡¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤ËÊ¡ËÜ¤â¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¼«¿È¤â»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÆ±¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö½Ð¹ñ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡É¤È¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¥´¥¸¥é¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡Êºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡Ë¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥´¥¸¥é¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¡ËÜ¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤ÏÆ±¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¥´¥¸¥é¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥´¥¸¥é¤È¤Î¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥´¥¸¥é´Ø·¸¤Î¤ª»Å»ö¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£