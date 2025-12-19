KADOKAWAは、ライトノベルの魅力を多面的に体感できる企画イベント「ライトノベル展 2025」をSHIBUYA TSUTAYA（東京・渋谷）にて12月19日13時から12月28日まで開催する。

開幕に際し、ラノベ MV「ラノオト」にてコラボが実現した中川翔子さんがイベントへのお祝いや期待、ラノベへの想いを語る動画が公開された。

また、イベント会場で無料配布される「公式ガイドブック小冊子」の内容や、イベント開催を記念して行なわれる関連フェア情報も紹介する。

「公式ガイドブック小冊子」の内容を紹介

【中川翔子さんスペシャルメッセージ】

「公式ガイドブック小冊子」は、会場マップや注目展示、グッズ一覧情報など、会場内で役立つ情報に加え、ライトノベルの歴史を多数のタイトルとともに振り返る特集や、“推しラノベ”を紹介する企画など、ライトノベルの魅力が詰まった全36ページの小冊子。来場者全員に無料で配布される。なお、配布は無くなり次第終了する。

「ライトノベル展 2025」概要

会期：12月19日（金）～12月28日（日）

【1F】10時～21時／【7F】11時～21時

※12月19日（金）は13時開場予定

場所：SHIBUYA TSUTAYA 1階・7階

入場料：無料 ※SHIBUYA TSUTAYA はキャッシュレス店舗です。現金は使用できません。

主催：KADOKAWA

協力：SHIBUYA TSUTAYA

協賛：dアニメストア

関連フェア情報

KADOKAWA

ライトノベルの歴史を振り返る特別フェアが数珠つなぎ形式で開催される。第1弾では、ライトノベルの黎明期である1985年～1995年を特集し、「スレイヤーズ」、「ロードス島戦記」をはじめとしたレジェンドタイトルが最大80％OFFになる大型割引フェアが実施される。

□詳細ページ

dアニメストア

KADOKAWAのライトノベルが原作のアニメ作品を一挙紹介。また、dアニメストアでは、KADOKAWAの人気ライトノベル・コミックの電子書籍が期間限定で1巻無料&全巻セット50％OFFになるキャンペーンや、作者直筆サイン本が当たるプレゼントキャンペーンも実施される。

□アニメ特集ページ

□電子書籍キャンペーンページ

電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」

「BOOK☆WALKER」サービス開始15周年企画第3弾として、「ライトノベル展2025」開催期間中、ライトノベル・新文芸の第1巻3,000冊以上が無料で読める特別キャンペーンが実施される。また、対象作品の中から好きな作品が最大5冊までもれなくもらえる。選んだ作品はキャンペーン期間終了後も楽しめる。

□キャンペーン詳細ページ

