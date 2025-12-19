アルバルク東京、新戦力のフランク・カミンスキーが負傷離脱…フィーラーを期限付移籍で獲得

アルバルク東京は12月19日、フランク・カミンスキーを右膝関節炎のためインジュアリーリストに登録したことを発表した。

現在32歳のカミンスキーは、213センチ115キロの体格を誇るビッグマン。「NBAドラフト2015」でシャーロット・ホーネッツから1巡目全体9位指名を受けると、フェニックス・サンズ、アトランタ・ホークス、 ヒューストン・ロケッツでもプレーし、NBA通算413試合に出場した。セルビア、Gリーグのチームを経て、12月にA東京へ加入。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第14節を終え、3試合の出場で1試合平均7.0得点3.3リバウンドに3ポイントシュート成功率46.2パーセントを記録していた。

A東京はカミンスキーの離脱を受け、佐賀バルーナーズのチェイス・フィーラーを1月19日までの期限付移籍で獲得。14試合の出場で同5.8得点2.9リバウンドを挙げる33歳は「アルバルク東京でプレーする機会をいただき感謝しています。これから多くの大事な試合が続く中、精一杯の力を出し切りチームの勝利に貢献できるようハードにプレーします。応援よろしくお願いします」とコメントした。

なお、A東京は13勝10敗で東地区5位。20日、21日はホームのTOYOTA ARENA TOKYOで同2位のレバンガ北海道と対戦する。