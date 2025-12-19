＜動意株・１９日＞（大引け）＝三機工、ミズホメディ、ＧＭＯインタなど ＜動意株・１９日＞（大引け）＝三機工、ミズホメディ、ＧＭＯインタなど

三機工業<1961.T>＝後場一段高で上場来高値更新。同社はきょう、横浜市及び日本下水道事業団との共同研究を開始したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。このほど３者は「ＭＡＢＲ併用型活性汚泥法による既存水処理施設の能力増強技術の開発」について共同研究協定を締結し、ＭＡＢＲ（Ｍｅｍｂｒａｎｅ Ａｅｒａｔｅｄ Ｂｉｏｆｉｌｍ Ｒｅａｃｔｏｒ）の性能確認に向けた研究を開始。ＭＡＢＲは下水処理場の反応タンクに導入することにより、既存施設の能力増強が期待される技術で、ガス透過性膜の外側表面に生物膜を形成させ、生物膜に直接酸素を供給することで、有機物処理、硝化脱窒処理するという。



ミズホメディー<4595.T>＝後場に入り上げ幅拡大。一気に年初来高値を更新した。正午ごろ、２５年１２月期の単独業績予想について、売上高を９０億６４００万円から１１３億４９００万円（前期比０．７％減）へ、営業利益を３１億６４００万円から４６億９０００万円（同４．６％減）へ、純利益を２２億３５００万円から３４億４３００万円（同８．７％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４５円から５０円へ引き上げ年間配当予想を９５円から１００円としたことが好感されている。インフルエンザの異例な流行に加えて、年末年始に向けて新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ両感染症の流行拡大の懸念などから、抗原同時検出キットの需要が急激に増加し、供給能力の拡大や新規の採用施設（病院・クリニック）増加の効果もあって売上高が計画を大幅に上回っていることが要因としている。



ＧＭＯインターネット<4784.T>＝ストップ高。同社はＧＭＯインターネットグループ<9449.T>傘下でインターネットインフラ事業やインターネット広告・メディア事業を展開。１６日にエヌビディア＜NVDA＞の「ＮＶＩＤＩＡ ＨＧＸ Ｂ３００」のクラウドサービスを国内最速クラスで提供すると発表している。米株式市場においてＡＩ関連株に対する売り圧力が加わっていたなかでＧＭＯインタは１７日こそ朝方に年初来安値をつけたが、ＧＰＵクラウドサービスの拡大期待からその後は売り物をこなして頑強ぶりを発揮。ＡＩ関連株への過度な悲観が和らいだ１９日には、チャート妙味に加えて浮動株の少なさゆえの需給思惑も働き、短期資金が流入して株高に弾みをつけたとみられている。



イオンフィナンシャルサービス<8570.T>＝３連騰、再び新値街道突入。同社はイオン系で金融サービスの要衝を担っており、銀行業や保険業など総合的に展開している。アクティビストとして名を馳せる香港の投資会社オアシス・マネジメントが１８日付で提出した大量保有報告書によると、オアシスによる同社株式の保有比率が５．１０％と新たに５％を超過したことが判明、これが株価を強く刺激している。保有目的は「ポートフォリオ投資および重要提案行為」としており、オアシスは株主価値を念頭に重要提案行為を行う可能性を示唆しており、株価の先高期待が高まった。



津田駒工業<6217.T>＝物色人気にストップ高。同社は１８日、小型タイプの熱可塑性ＣＦＲＰ（炭素繊維強化プラスチック）対応ロボットＡＦＰ（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ Ｆｉｂｅｒ Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ：自動繊維積層装置）を開発したことを明らかにしており、これが材料視されているようだ。この製品は、高精度アームロボットに小型の積層ヘッドを搭載し、レーザーによる新たなタッキング技術を用いて熱可塑性ＣＦＲＰを高速かつ高精度に溶着積層可能とし、曲面などの複雑形状への自動積層を実現。また、複数台ロボットの協調制御技術により、航空機部品の製造サイクル時間短縮や、その他のモビリティ分野への適用拡大につながるとしている。



ワンダープラネット<4199.T>＝急伸。同社は１０月３日にブシロード<7803.T>とともに、共同開発の新作モバイルゲーム「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ ＮＥＮ×ＳＵＲＶＩＶＯＲ（ネンサバ）」の発表を行い、２０２６年の世界同時配信に向け開発を進める方針を明らかにしていたが、１２月１８日夜にネンサバの公式Ｘを通じ、同月１９日の日付とともに、重大発表を続々公開する予定だと告知された。英語の公式Ｘでも同様の告知があった。更にＡｐｐ Ｓｔｏｒｅではネンサバについて、２０２６年２月１８日リリース予定だとの表示がある。これらが刺激材料となり、短期資金の流入を誘発したとみられている。



