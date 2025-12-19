¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥àMF»°¸Í½Ø²ð¤¬2ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö!! ¥Á¡¼¥à¤Î5È¯²÷¾¡¤Ë¹×¸¥
[12.18 ¹ñÆâÇÕ2²óÀï ¥Ó¥ì¥à 1-5 ¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à]
¡¡¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤ÎMF»°¸Í½Ø²ð¤¬2ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î5-1¤Î²÷¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆâÇÕ2²óÀï¤Ç¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ï¥Ó¥ì¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿»°¸Í¤ÏÁ°È¾21Ê¬¡¢ÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¹ª¤ß¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢PA³°¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼êGK¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ËÈô¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤òÍ¶¤Ã¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë39Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éPA¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£Áê¼ê¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤òÀ©¤·¤ÆPAÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬Áê¼êDF¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¼«¿È2ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë1ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾12Ê¬¤Ë¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£
¡¡2ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤òÈäÏª¤·¤¿»°¸Í¤Ï¸åÈ¾29Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢2ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï5-1¤Î²÷¾¡¤Ç¹ñÆâÇÕ3²óÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
