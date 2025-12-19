横浜FM、神戸GK坪井湧也を完全移籍で獲得…今季は大宮に期限付き移籍「成長した姿を見せられるように頑張ります」
横浜F・マリノスは19日、ヴィッセル神戸GK坪井湧也の完全移籍加入を発表した。坪井は今季、期限付き移籍したRB大宮アルディージャに在籍していた。
坪井はクラブを通じ、「横浜F・マリノスに関わるすべての皆さま、初めまして。ヴィッセル神戸から加入することになりました、坪井湧也です。歴史と伝統のあるこのクラブで戦えることを本当にうれしく思います。横浜F・マリノスの魅力である攻撃的なサッカーをピッチで体現し、勝利に貢献できるように全力を尽くします。よろしくお願いします」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●GK坪井湧也
(つぼい・ゆうや)
■生年月日
1999年8月23日
■出身地
兵庫県
■身長/体重
183cm/75kg
■経歴
ヴィリッキーニ自由東SC-三木市立自由が丘中-神戸U-18-中央大-神戸-磐田-神戸-大宮-神戸
■神戸発表のコメント
「ヴィッセル神戸に関わる全ての皆様へ。
今年で神戸を離れることになりました。率直に言って、このクラブには感謝の気持ちしかありません。幼い頃、このクラブに出会ってなければ今の私はないかもしれません。
ユースからトップチームに昇格できず、中央大学という道を選んだ私に、もう一度ヴィッセル神戸を背負って戦えるチャンスをいただいたときの嬉しさを昨日のことのように思い出します。ヴィッセル神戸は地元のクラブというだけでなく、私にプロサッカー選手という夢を与えてくれた特別なクラブです。
そのような特別なクラブでJリーガーになれたこと、初めてのJリーグ優勝を味わえたこと、本当に感謝してもしきれないくらい沢山の経験をさせてもらいました。
このクラブも神戸の街も本当に大好きです。次に対戦する時は、成長した姿を見せられるように頑張ります。アカデミーで3年間、プロになって約4年間という長い間、本当にお世話になりました。
そして沢山の応援をありがとうございました。」
■大宮発表のコメント
「クラブとして大きな改革を迎えた初年度にこのチームでプレーできたこと、本当に嬉しく思っています。皆様の前でプレーを見せられなかったこと、とても悔しく残念に思っています。次に対戦する時は成長した姿を見せれられるように頑張ります。1年間ありがとうございました。」
坪井はクラブを通じ、「横浜F・マリノスに関わるすべての皆さま、初めまして。ヴィッセル神戸から加入することになりました、坪井湧也です。歴史と伝統のあるこのクラブで戦えることを本当にうれしく思います。横浜F・マリノスの魅力である攻撃的なサッカーをピッチで体現し、勝利に貢献できるように全力を尽くします。よろしくお願いします」とコメントしている。
●GK坪井湧也
(つぼい・ゆうや)
■生年月日
1999年8月23日
■出身地
兵庫県
■身長/体重
183cm/75kg
■経歴
ヴィリッキーニ自由東SC-三木市立自由が丘中-神戸U-18-中央大-神戸-磐田-神戸-大宮-神戸
■神戸発表のコメント
「ヴィッセル神戸に関わる全ての皆様へ。
今年で神戸を離れることになりました。率直に言って、このクラブには感謝の気持ちしかありません。幼い頃、このクラブに出会ってなければ今の私はないかもしれません。
ユースからトップチームに昇格できず、中央大学という道を選んだ私に、もう一度ヴィッセル神戸を背負って戦えるチャンスをいただいたときの嬉しさを昨日のことのように思い出します。ヴィッセル神戸は地元のクラブというだけでなく、私にプロサッカー選手という夢を与えてくれた特別なクラブです。
そのような特別なクラブでJリーガーになれたこと、初めてのJリーグ優勝を味わえたこと、本当に感謝してもしきれないくらい沢山の経験をさせてもらいました。
このクラブも神戸の街も本当に大好きです。次に対戦する時は、成長した姿を見せられるように頑張ります。アカデミーで3年間、プロになって約4年間という長い間、本当にお世話になりました。
そして沢山の応援をありがとうございました。」
■大宮発表のコメント
「クラブとして大きな改革を迎えた初年度にこのチームでプレーできたこと、本当に嬉しく思っています。皆様の前でプレーを見せられなかったこと、とても悔しく残念に思っています。次に対戦する時は成長した姿を見せれられるように頑張ります。1年間ありがとうございました。」