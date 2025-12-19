横浜FC福森晃斗が札幌に復帰「2年ぶりに赤黒のユニフォームに袖を通すのが楽しみです!」
北海道コンサドーレ札幌は19日、横浜FCに期限付き移籍していたDF福森晃斗の復帰を発表した。
福森はクラブを通じ、「北海道コンサドーレ札幌に帰ってきました!2年ぶりに赤黒のユニフォームに袖を通すのが楽しみです!1日1日を大事に全身全霊でチームの為にやっていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします!」とコメント。
また、2シーズン在籍した横浜FCのクラブ公式ウェブサイトを通じ、「皆さんと共に戦えた2年間は自分にとって本当に大きなものとなりました!僕が共に戦った選手達が必ずまた横浜FCをJ1へ連れて行ってくれると思います!次は敵として試合をするかもしれませんが僕の中の横浜FCに関わる皆さんはファミリーなのでどうか温かい拍手で迎えてくれると嬉しいです!本当に2年間ありがとうございました!」とコメントしている。
