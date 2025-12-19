【NBA試合速報】2025年12月19日（金） ポートランド・トレイルブレイザーズ vs サクラメント・キングス
ポートランド・トレイルブレイザーズ vs サクラメント・キングス
日付：2025年12月19日（金）
開催地：モダ・センター（Portland）
最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 134 - 133 サクラメント・キングス
NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対サクラメント・キングスがモダ・センター（Portland）で行われた。
第1クォーターはサクラメント・キングスがリードし36-40で終了する。
第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し63-60で終了する。
第3クォーターはサクラメント・キングスが逆転し82-83で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし115-115で終了する。
オーバータイム1回目は両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし134-133で終了する。
試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-12-19 15:15:08 更新