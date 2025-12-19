ポートランド・トレイルブレイザーズ vs サクラメント・キングス

日付：2025年12月19日（金）

開催地：モダ・センター（Portland）

最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 134 - 133 サクラメント・キングス

NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対サクラメント・キングスがモダ・センター（Portland）で行われた。

第1クォーターはサクラメント・キングスがリードし36-40で終了する。

第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し63-60で終了する。

第3クォーターはサクラメント・キングスが逆転し82-83で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし115-115で終了する。

オーバータイム1回目は両チーム拮抗したが、わずかにポートランド・トレイルブレイザーズがリードし134-133で終了する。

試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

