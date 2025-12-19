Snow Manの阿部亮平が、自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP!』（日本テレビ系）のスタジオで撮影されたオフショットを公開し、注目を集めている。

【画像】阿部亮平＆ジョニー・デップの2ショット／【動画】流暢に英語を話す阿部亮平

■クリスマスツリーの横でキュートにポーズ！スーツ姿の阿部亮平

写真に写る阿部は、グレーのスリーピーススーツに淡いピンクのネクタイを合わせた、知的で柔らかなスタイリング。落ち着いた色味のセットアップが、阿部の穏やかな雰囲気をより引き立てている。

大きなクリスマスツリーの横に立ち、両手でツリーをアピールするようなポーズを披露。足元は軽く片足を浮かせたリラックス感のある立ち方で、かしこまりすぎない自然体な佇まいが印象的だ。

ストーリーズには「ありがとうございました 行ってらっしゃい」とメッセージが添えられ、優しい微笑みからは、番組を終えたあとの安堵感や、スタジオの温かな空気感も伝わってくる。

阿部らしい品のあるビジュアルと、キュートなポーズが際立つ投稿に、ファンからは「ご機嫌ポーズでかわいい」「被写体すべてがキラキラしてて素敵」「いつもオシャレで素敵」「クリスマスツリーに負けない輝き」といった声が寄せられている。

阿部亮平のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_ryohei.abe_official/

■ジョニー・デップへの全編英語インタビューにも反響

番組では、阿部とジョニー・デップのスペシャル対談も放送。阿部は全編英語でインタビューに臨み、その高い英語力と和やかなやり取りにも注目が集まった。

SNSでは「全編英語でのインタビューとてもかっこよかった」「さらに英語上手くなってない？」「本当にすごい」といった声が寄せられている。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/