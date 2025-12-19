乃木坂46の井上和が自身のInstagramを更新し、白いダウンコート姿のプライベートショットを公開した。

■デート気分が味わえるオフショット

「イルミネーションって綺麗だね。」と綴り、ファーが暖かそうな白いフード付きダウンコート姿のオフショットを公開した。

写真は、クリスマスシーズンらしくイルミネーションが施されたツリーをバックに、ファーで覆われたフードをかぶる井上の姿からスタート。デート気分が味わえる“彼女感”あふれるショットになっている。にっこりと微笑むその佇まいは、思わず目を奪われてしまう。続けて、カメラからふいに視線を外した真剣な眼差し（2枚目）、上唇を噛むような表情（3枚目）、少し首をかしげたアンニュイな表情（4枚目）や軽く笑みを浮かべる姿（5枚目）、何か考えているような様子（6枚目）、カメラをジッと見つめる姿も（7枚目）。さらに、目を細めたとびきりの笑顔（8～10枚目）や片手をフードに当てて微笑むショットも公開。

SNSには「もこもこなぎ可愛すぎる」「笑顔が素敵」「彼女やん」「なぎちゃんめちゃくちゃ可愛い」「イルミネーションと冬もなぎちゃんにピッタリ」と絶賛する声が溢れている。

