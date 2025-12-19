嵐の公式Instagramが、2005年にリリースされた「サクラ咲ケ」のジャケット写真を投稿。若き5人の姿に、ファンから懐かしさとともに熱い反響が寄せられている。

■若さと勢いが弾ける、嵐「サクラ咲ケ」ビジュアル

公開されたビジュアルでは、ダークトーンを基調にしたカジュアル寄りのスタイリングが印象的。レザージャケットやシャツ、デニムを組み合わせた装いに、パンツをブーツにインしたスタイルなど、当時ならではのトレンドが色濃く感じられる。

ヘアスタイルもそれぞれ個性が際立ち、やや長めの前髪や襟足、レイヤーの入った動きのある髪型が、勢いを引き立てている。

全身ショットでは、横一列に並んだ5人がクールな表情を浮かべ、フレッシュさと自信が入り混じった空気感が漂う。一方、腰掛けたカットでは、肩の力が抜けた自然体の佇まいの中に、確かなオーラが感じられる。

SNSでは「みんなカッコイイ」「イケメンすぎる」「相葉くんリアコすぎ」「泣ける」「嵐は唯一無二」「元気が出る曲」といった声が相次いでおり、世代を超えて愛され続ける嵐の存在感を改めて感じさせている。

