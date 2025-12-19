NHK『The Covers 湘南フェス』セットリスト発表！歌唱写真も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月4日と11日の2週にわたってNHK BSにて放送される『The Covers 湘南フェス -The New Beginning-』のセットリストが発表となった。

■第1夜（2026年1月4日放送）

第1夜のグランドオープニングは、郷ひろみによる「お嫁においで」。湘南サウンドを生み出した加山雄三の名曲を、郷ひろみの華やかなパフォーマンスで送る。オープニングから郷の登場に、会場も盛り上がりマックスに。

続いては、神奈川県は横浜・本牧にて結成されたクレイジーケンバンドによる、ご当地ヒットソング「タイガー＆ドラゴン」。神奈川で育ちデビュー30周年のhitomiは、平成のヒットナンバー「CANDY GIRL」を披露。

神奈川県は茅ヶ崎市出身のTani Yuukiは、同郷の憧れの存在・桑田佳祐の「白い恋人達」をカバー。ラストは、デビュー40周年のTUBEが登場し、湘南を舞台にした名バラード「湘南 My Love」を聴かせる。

また、ここでしか観られない、ゲストとMCによるスペシャルトークも見どころだ。

■第2夜（2026年1月11日放送）

第2夜は、クレイジーケンバンドによる神奈川ゆかりの名曲メドレー、題して「神奈川遊覧イイネ！イイネ！メドレー」で幕開け。湘南を象徴する存在・加山雄三の「夜空の星」、シティポップナンバーとして近年改めて注目される泰葉の「フライディ・チャイナタウン」、そして神奈川出身・山口百恵のヒットソング「横須賀ストーリー」を繋ぐ。ノリノリのヒットソングメドレーに、会場も大熱狂。

TKファミリーとしてデビューしたhitomiは、小室哲哉が作曲を手掛けた名曲である渡辺美里の「My Revolution」を披露。2026年、あらたな年に向けて贈るメッセージソングを軽やかに歌い上げる。

デジタルネイティブ世代から絶大な支持を受けるTani Yuukiはヒットナンバー「おかえり」を、番組MCの上白石萌歌は神奈川出身で敬愛するアーティスト・小沢健二の名曲「ラブリー」をあらたな解釈で届ける。

2025年の『紅白』で38回目の出場となる郷ひろみは、70歳のメモリアルソング「ALL MY LOVE」を情感豊かに歌唱。そして、湘南から贈るニューイヤーフェスのラストを飾るのは、若大将・加山雄三の名曲「海 その愛」。TUBEと横山剣のスペシャルコラボレーションに注目だ。

■番組情報

NHK BS／BSP4K『The Covers 湘南フェス -The New Beginning-』

[2026年]

01/04（日）22:50～23:19 ※第1夜

01/11（日）22:50～23:19 ※第2夜

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

ゲスト：クレイジーケンバンド 郷ひろみ Tani Yuuki TUBE hitomi（50音順）

【第1夜 セットリスト】

郷ひろみ「お嫁においで」（加山雄三）

クレイジーケンバンド「タイガー＆ドラゴン」（クレイジーケンバンド）

hitomi「CANDY GIRL」（hitomi）

Tani Yuuki「白い恋人達」（桑田佳祐）

TUBE「湘南 My Love」（TUBE）

【第2夜 セットリスト】

クレイジーケンバンド「神奈川遊覧イイネ！イイネ！メドレー」：「夜空の星」（加山雄三）～「フライディ・チャイナタウン」（泰葉）～「横須賀ストーリー」（山口百恵）

hitomi「My Revolution」（渡辺美里）

Tani Yuuki「おかえり」（Tani Yuuki）

上白石萌歌「ラブリー」（小沢健二）

郷ひろみ「ALL MY LOVE」（郷ひろみ）

TUBE × 横山剣「海 その愛」（加山雄三）

