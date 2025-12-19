ＪＡＬＣＯホールディングス <6625> [東証Ｓ] が12月19日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の15.2億円→29億円(前期は6.2億円)に90.1％上方修正し、増益率が2.5倍→4.7倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.3億円→26.1億円(前年同期は1.7億円)に2.1倍増額し、増益率が6.9倍→15倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社の連結業績予想は、新たに取得する賃貸用不動産、販売用不動産の売却およびM&Aコンサルティング報酬等を含めず、前期末の収益資産残高（賃貸用不動産および貸金債権残高）が同水準で推移することを前提に算出しております。ただし、契約履行の確度が高い一部の取引については反映しております。 2025年12月19日現在において、貸金事業、不動産事業及びM&Aコンサルティング事業における各種案件の進捗状況を総合的に勘案し、連結業績予想を修正することとしました。 主にＭ＆Ａコンサルティング事業における案件成立を見込み、当初の連結業績予想より、売上高及び各段階利益が大幅に増加する見込みです。 以上により、売上高、EBITDA、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表予想から増加する見通しとなったため、2026年３月期通期の連結業績予想を修正いたします。ご注意：上記の連結業績予想の上方修正は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績等は様々な要因により当該予想と異なる可能性があります。

