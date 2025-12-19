ソルクシーズ <4284> [東証Ｓ] が12月19日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の12億円→14.1億円(前期は9.6億円)に17.5％上方修正し、増益率が24.7％増→46.6％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.5億円→6.6億円(前年同期は5.8億円)に46.1％増額し、一転して14.6％増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の13円→14円(前期は12円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

顧客企業におけるDX関連投資需要の堅調な推移により、ソフトウェア開発事業は総じて堅調でした。特にクレジットや証券などの金融系を中心とした堅調な実績、上期の官公庁向け大型案件の蓄積に加え、ソリューション事業の航空宇宙・防衛領域の好調、さらに大型案件の検収時期のずれ等により、2025年12月期の通期連結累計期間業績予想を上回る見込みとなりました。※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は環境の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。



当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと認識しておりますが、安定的な経営基盤の構築にも努め、両者のバランスがとれた経営を目指しております。配当につきましては、配当性向を考慮し、業績に応じた配当を心掛けつつ、できるだけ安定的な配当を継続することを基本方針としております。このような方針のもと、2025年2月10日に発表いたしました2025年12月期の期末配当予想につきましては、前述の業績予想修正および株主の皆様への利益還元の基本方針を考慮し、１株当たり１円増配の14.0円に修正いたします。

