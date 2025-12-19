東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、昭和パックス、津田駒がS高 東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、昭和パックス、津田駒がS高

19日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数941、値下がり銘柄数459と、値上がりが優勢だった。



個別では昭和パックス<3954>、津田駒工業<6217>、ニューテック<6734>、誠建設工業<8995>がストップ高。ＪＭＡＣＳ<5817>は一時ストップ高と値を飛ばした。インターライフホールディングス<1418>、佐藤渡辺<1807>、ナカノフドー建設<1827>、暁飯島工業<1997>、セリア<2782>など41銘柄は年初来高値を更新。エス・サイエンス<5721>、サイバーステップホールディングス<3810>、放電精密加工研究所<6469>、ユニバーサルエンターテインメント<6425>、ケミプロ化成<4960>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>がストップ安。ＡＮＡＰホールディングス<3189>、テンダ<4198>、相模ゴム工業<5194>、シキノハイテック<6614>、東京ボード工業<7815>など6銘柄は年初来安値を更新。ヒーハイスト<6433>、中央経済社ホールディングス<9476>、ＨＳホールディングス<8699>、菊池製作所<3444>、リバーエレテック<6666>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

