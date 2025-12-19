ETF売買代金ランキング＝19日大引け
19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 103153 4.7 41720
２. <1357> 日経Ｄインバ 17380 -5.9 6048
３. <1458> 楽天Ｗブル 9754 31.5 49510
４. <1321> 野村日経平均 9541 -39.2 51380
５. <1579> 日経ブル２ 9330 28.0 448.8
６. <1306> 野村東証指数 7935 14.2 3553.0
７. <1360> 日経ベア２ 7724 -24.9 148.5
８. <1540> 純金信託 6840 -25.4 20625
９. <1542> 純銀信託 5438 -22.2 30690
10. <2644> ＧＸ半導日株 3179 -31.3 2400
11. <1568> ＴＰＸブル 2583 -2.3 703.8
12. <1398> ＳＭＤリート 2009 -23.5 2060.5
13. <1541> 純プラ信託 1934 -44.2 9113
14. <2036> 金先物Ｗブル 1882 -10.8 178700
15. <1459> 楽天Ｗベア 1821 -28.8 244
16. <1329> ｉＳ日経 1808 -56.0 5146
17. <1330> 上場日経平均 1616 -63.6 51500
18. <1320> ｉＦ日経年１ 1496 11.6 51240
19. <1615> 野村東証銀行 1339 -32.3 522.4
20. <450A> ＳＳ米株Ｈ 1323 132200.0 709.3
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1275 -31.9 63990
22. <314A> ｉＳゴールド 1122 -8.1 320.0
23. <1655> ｉＳ米国株 1095 -10.0 763.3
24. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1089 75.1 1090
25. <1489> 日経高配５０ 1088 -43.9 2824
26. <1346> ＭＸ２２５ 1086 3.8 51470
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 967 -43.7 2167.5
28. <1326> ＳＰＤＲ 956 -23.8 62070
29. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 898 27.7 2076
30. <2244> ＧＸＵテック 873 32.3 3086
31. <1571> 日経インバ 870 219.9 423
32. <1545> 野村ナスＨ無 809 14.8 39460
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 745 -28.4 2270
34. <1328> 野村金連動 742 -27.8 16110
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 703 -5.4 580.9
36. <435A> ｉＦ日本配当 671 94.5 2195
37. <1475> ｉＳＴＰＸ 639 -81.1 350.1
38. <1631> 野村銀行１７ 614 403.3 27925
39. <1358> 上場日経２倍 609 -11.4 78920
40. <2569> 上場ＮＱヘ有 602 1180.9 3738
41. <1671> ＷＴＩ原油 548 -51.9 2873
42. <1457> ｉＦＴＰベ 519 2631.6 2222
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 511 -19.4 30250
44. <1674> ＷＴプラチナ 499 -13.7 27755
45. <1673> ＷＴ銀 447 -29.9 9430
46. <2516> 東証グロース 434 20.9 517.0
47. <1308> 上場東証指数 426 -84.9 3512
48. <1543> 純パラ信託 377 -23.4 76660
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 376 -51.7 57990
50. <2559> ＭＸ全世界株 368 -13.0 25650
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 103153 4.7 41720
２. <1357> 日経Ｄインバ 17380 -5.9 6048
３. <1458> 楽天Ｗブル 9754 31.5 49510
４. <1321> 野村日経平均 9541 -39.2 51380
５. <1579> 日経ブル２ 9330 28.0 448.8
６. <1306> 野村東証指数 7935 14.2 3553.0
７. <1360> 日経ベア２ 7724 -24.9 148.5
８. <1540> 純金信託 6840 -25.4 20625
９. <1542> 純銀信託 5438 -22.2 30690
10. <2644> ＧＸ半導日株 3179 -31.3 2400
11. <1568> ＴＰＸブル 2583 -2.3 703.8
12. <1398> ＳＭＤリート 2009 -23.5 2060.5
13. <1541> 純プラ信託 1934 -44.2 9113
14. <2036> 金先物Ｗブル 1882 -10.8 178700
15. <1459> 楽天Ｗベア 1821 -28.8 244
16. <1329> ｉＳ日経 1808 -56.0 5146
17. <1330> 上場日経平均 1616 -63.6 51500
18. <1320> ｉＦ日経年１ 1496 11.6 51240
19. <1615> 野村東証銀行 1339 -32.3 522.4
20. <450A> ＳＳ米株Ｈ 1323 132200.0 709.3
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1275 -31.9 63990
22. <314A> ｉＳゴールド 1122 -8.1 320.0
23. <1655> ｉＳ米国株 1095 -10.0 763.3
24. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1089 75.1 1090
25. <1489> 日経高配５０ 1088 -43.9 2824
26. <1346> ＭＸ２２５ 1086 3.8 51470
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 967 -43.7 2167.5
28. <1326> ＳＰＤＲ 956 -23.8 62070
29. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 898 27.7 2076
30. <2244> ＧＸＵテック 873 32.3 3086
31. <1571> 日経インバ 870 219.9 423
32. <1545> 野村ナスＨ無 809 14.8 39460
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 745 -28.4 2270
34. <1328> 野村金連動 742 -27.8 16110
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 703 -5.4 580.9
36. <435A> ｉＦ日本配当 671 94.5 2195
37. <1475> ｉＳＴＰＸ 639 -81.1 350.1
38. <1631> 野村銀行１７ 614 403.3 27925
39. <1358> 上場日経２倍 609 -11.4 78920
40. <2569> 上場ＮＱヘ有 602 1180.9 3738
41. <1671> ＷＴＩ原油 548 -51.9 2873
42. <1457> ｉＦＴＰベ 519 2631.6 2222
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 511 -19.4 30250
44. <1674> ＷＴプラチナ 499 -13.7 27755
45. <1673> ＷＴ銀 447 -29.9 9430
46. <2516> 東証グロース 434 20.9 517.0
47. <1308> 上場東証指数 426 -84.9 3512
48. <1543> 純パラ信託 377 -23.4 76660
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 376 -51.7 57990
50. <2559> ＭＸ全世界株 368 -13.0 25650
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース