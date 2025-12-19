　19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　103153　　　 4.7　　　 41720
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 17380　　　-5.9　　　　6048
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9754　　　31.5　　　 49510
４. <1321> 野村日経平均　　　9541　　 -39.2　　　 51380
５. <1579> 日経ブル２　　　　9330　　　28.0　　　 448.8
６. <1306> 野村東証指数　　　7935　　　14.2　　　3553.0
７. <1360> 日経ベア２　　　　7724　　 -24.9　　　 148.5
８. <1540> 純金信託　　　　　6840　　 -25.4　　　 20625
９. <1542> 純銀信託　　　　　5438　　 -22.2　　　 30690
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　3179　　 -31.3　　　　2400
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2583　　　-2.3　　　 703.8
12. <1398> ＳＭＤリート　　　2009　　 -23.5　　　2060.5
13. <1541> 純プラ信託　　　　1934　　 -44.2　　　　9113
14. <2036> 金先物Ｗブル　　　1882　　 -10.8　　　178700
15. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1821　　 -28.8　　　　 244
16. <1329> ｉＳ日経　　　　　1808　　 -56.0　　　　5146
17. <1330> 上場日経平均　　　1616　　 -63.6　　　 51500
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　1496　　　11.6　　　 51240
19. <1615> 野村東証銀行　　　1339　　 -32.3　　　 522.4
20. <450A> ＳＳ米株Ｈ　　　　1323　132200.0　　　 709.3
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1275　　 -31.9　　　 63990
22. <314A> ｉＳゴールド　　　1122　　　-8.1　　　 320.0
23. <1655> ｉＳ米国株　　　　1095　　 -10.0　　　 763.3
24. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1089　　　75.1　　　　1090
25. <1489> 日経高配５０　　　1088　　 -43.9　　　　2824
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　1086　　　 3.8　　　 51470
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 967　　 -43.7　　　2167.5
28. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 956　　 -23.8　　　 62070
29. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 898　　　27.7　　　　2076
30. <2244> ＧＸＵテック　　　 873　　　32.3　　　　3086
31. <1571> 日経インバ　　　　 870　　 219.9　　　　 423
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 809　　　14.8　　　 39460
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 745　　 -28.4　　　　2270
34. <1328> 野村金連動　　　　 742　　 -27.8　　　 16110
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 703　　　-5.4　　　 580.9
36. <435A> ｉＦ日本配当　　　 671　　　94.5　　　　2195
37. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 639　　 -81.1　　　 350.1
38. <1631> 野村銀行１７　　　 614　　 403.3　　　 27925
39. <1358> 上場日経２倍　　　 609　　 -11.4　　　 78920
40. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 602　　1180.9　　　　3738
41. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 548　　 -51.9　　　　2873
42. <1457> ｉＦＴＰベ　　　　 519　　2631.6　　　　2222
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 511　　 -19.4　　　 30250
44. <1674> ＷＴプラチナ　　　 499　　 -13.7　　　 27755
45. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 447　　 -29.9　　　　9430
46. <2516> 東証グロース　　　 434　　　20.9　　　 517.0
47. <1308> 上場東証指数　　　 426　　 -84.9　　　　3512
48. <1543> 純パラ信託　　　　 377　　 -23.4　　　 76660
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 376　　 -51.7　　　 57990
50. <2559> ＭＸ全世界株　　　 368　　 -13.0　　　 25650
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース