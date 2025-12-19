19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数386、値下がり銘柄数198と、値上がりが優勢だった。



個別ではカルナバイオサイエンス<4572>、パワーエックス<485A>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>がストップ高。Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、グローバルウェイ<3936>、ナイル<5618>は一時ストップ高と値を飛ばした。博展<2173>、Ｓ＆Ｊ<5599>、フロンティアインターナショナル<7050>、フィードフォースグループ<7068>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>など6銘柄は年初来高値を更新。ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ<5027>、中村超硬<6166>、メタリアル<6182>、グローム・ホールディングス<8938>、リンカーズ<5131>は値上がり率上位に買われた。



一方、ミラタップ<3187>、デジタルグリッド<350A>、モルフォ<3653>、ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス<415A>、ロジザード<4391>など14銘柄が年初来安値を更新。ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>、アクリート<4395>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、イオレ<2334>、デコルテ・ホールディングス<7372>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

