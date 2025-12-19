澤藤電機 <6901> [東証Ｓ] が12月19日大引け後(15:30)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来16円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明すると共に、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により、当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです（詳細につきましては、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。）。当社はこれまで、株主の皆様への適切な利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、配当については、経営環境及び長期事業計画に留意し、企業体質強化のための内部留保に配慮しつつ、安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針としてまいりました。しかしながら、本公開買付けにおける買付け等の価格が、2026年３月期の期末配当を行わないことを前提として総合的に判断・決定されていることから、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2026年３月期の配当予想を修正し、2026年３月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。なお、本公開買付けが不成立となることが明らかとなった場合には、当社は、一定の配当額を配当するために合理的な措置を講じる予定です。その場合、配当の可否、配当方針及び方法について、速やかに決定の上、改めてお知らせいたします。

