ETF売買動向＝19日大引け、全銘柄の合計売買代金2335億円

19日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.6％減の2335億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.2％減の1682億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジなし） <2861> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス <1473> など10銘柄が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が4.20％高、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> が3.96％高、ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> が3.90％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が3.60％高と大幅な上昇。



日経平均株価が505円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1031億5300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1272億100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が173億8000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が97億5400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が95億4100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が93億3000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が77億2400万円の売買代金となった。



