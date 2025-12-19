元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が19日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、自民党と国民民主党との間で合意に達した年収の壁の178万円への引き上げについてコメントした。

所得税の課税が生じる年収の壁について、昨年まで30年間、据え置きだった103万円から160万円へ引き上げ。その後、国民民主が、この間の物価上昇率を考慮した178万円への引き上げを求めていた。減税は6500億円規模。引き上げ額は2年ごとに見直す。番組では、減税額の試算結果を示した。。年収500万円の人で2万8000円、年収600万円の人では3万7000円程度に留まった。

18日に高市早苗首相と国民民主の玉木雄一郎代表が合意書に署名した。玉木氏は「ともに関所を乗り越えることができました。高市総理の政治決断にも感謝と敬意を申し上げたい」と述べた。

この合意に、橋下氏は「まずは玉木さんと国民の皆さんは本当によくやったと思いますよね」と、国民民主の粘り腰には拍手を送った。「今の段階では年収の壁というより減税策ではあると思いますけど、この問題を提起したのは玉木さんなんですよ。インフレ時代に改善しないと、国に税金ばかり取られていくからと問題提起して。何べんも自民党に約束をほごにされながら、しつこくしつこく訴え続けて合意に至った」。また「高市さんの政治判断も凄いと思いますよ」とも述べた。

玉木氏はこの合意後、「この先の連携のあり方は、新たな展開に入っていく」と、自民とのさらなる協力体制もちらつかせた。

日本維新の会は、自民との連立合意書の中で、議員定数削減へ法案提出、成立を目指すとした。しかし、17日に閉幕した国会内で審議されることはなかった。

橋下氏は、今後の自維政権のぐらつきも予測。「政治的な動きで、高市さんと吉村（洋文・維新代表）さんは、個人的な信頼関係は凄いあるんでしょうけど、自民党には維新のことを嫌いな人がどんどん増えていますから。あんなめんどくさい維新とやるくらいだったら、まず国民民主と握って…」。自民党内の空気を明かしつつ、「これで維新の力がだいぶ…政党として力は、自民党に対しては落ちてくる」と指摘。「これから自民党と維新の関係が、コメンテーターとしてはおもしろくなってきますね」と笑わせた。