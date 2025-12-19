【なだれ注意報】北海道・旭川市、留萌市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町などに発表（雪崩注意報） 19日15:32時点
気象台は、午後3時32分に、なだれ注意報を旭川市、留萌市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。
上川、留萌地方では、強風や融雪による土砂災害、濃霧による視程障害、なだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■旭川市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■留萌市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■士別市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■名寄市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■富良野市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■鷹栖町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■東神楽町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■当麻町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■比布町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■愛別町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■上川町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■東川町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■美瑛町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■上富良野町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■中富良野町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■南富良野町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■占冠村
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■和寒町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■剣淵町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■下川町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■美深町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■音威子府村
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■中川町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■幌加内町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■増毛町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■小平町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■苫前町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■羽幌町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■初山別村
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■遠別町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■天塩町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意