線路をまたぐ跨線橋（こせんきょう）の点検業務を巡る入札で談合を繰り返したとして、公正取引委員会は１９日、「ＪＲ東海」（愛知）と子会社「ジェイアール東海コンサルタンツ」（同）などコンサル５社の計６社の独占禁止法違反（不当な取引制限）を認定し、排除措置命令を出した。

入札には参加していないＪＲ東海以外の５社に対しては、計約１億円の課徴金納付も命じた。

公取委がＪＲグループの鉄道事業者に同法違反で行政処分を行うのは初めて。他に違反を認定されたのは、「トーニチコンサルタント」（東京）、「日本交通技術」（同）、「大日コンサルタント」（岐阜）、「丸栄調査設計」（三重）。

発表によると、６社は遅くとも２０２１年２月以降、東海・中部地方の県や市町村などが発注したＪＲ東海の線路にかかる跨線橋の点検業務を巡る入札で、担当者らが事前に情報を交換して受注予定事業者や落札金額を決めていた。

ＪＲ東海は、点検業務の入札が不調になることを避けるため、コンサル５社に協力を要請。点検が予定される跨線橋が記載されたリストを提供し、各社の受注希望を取りまとめていた。公取委はＪＲ東海について、入札業者ではないものの、談合に関与したとして違反認定を行った。

東海・中部地方の点検業務は、コンサル５社が大半を受注していた。違反期間中に５社が落札した入札は計約１１０件で、受注額は計約１３億円に上ったという。公取委が昨年１０月に立ち入り検査した後は、同様の入札の落札率は下がっており、新規参入業者も出始めているという。