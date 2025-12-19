Ìî´Ö¸ýÅ°¡¡Î¾¿Æ¡¢¿ÆÀÌ°ìÆ±¡Ä¼þ°Ï¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌî´Ö¸ýÅ°¡Ê52¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Î¾¿Æ¤¬¤«¤Ä¤Æ½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö¤´Î¾¿Æ¤Ï¤ª¸µµ¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Ìî´Ö¸ý¤Ï¡¢¡Ö»ÜÀß¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À·òºß¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£Ç¯Îð¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö85¤È84¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÁ´°÷¤¬³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤«¤é¿®½£Âç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿Ìî´Ö¸ý¤Ï¡Ö¿ÆÀÌ°ìÆ±¶µ»Õ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤âÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÏÀ¸Êª¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¹õÌø¤¬¡ÖÎ¾¿Æ¤âÀèÀ¸¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¤¤ª¤¦¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ìî´Ö¸ý¤Ï¡ÖÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤Î»þ¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÎÏÃÂê¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤À¤º¤Ã¤È¿å±Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ìë9»þ¤°¤é¤¤¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤ÈÌî´Ö¸ý¡£¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ÆÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿²¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤À¤«¤é¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤ëµ¤ÎÏ¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËèÆüÅÝ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿²¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£