お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、自身に届いた誹謗中傷を読み上げると、その誹謗中傷をもとにラップを熱唱。そのクオリティの高さにネットも「これは庄司の勝ち」との声が上がった。

庄司は自身のＹｏｕＴｕｂｅについて「気分を悪くするコメントが続いていまして」と切り出し「削除した、返信もしようとしたけど、こちらのチャンネルで読み上げさせてもらおうと思う」「誹謗中傷っていうのはこのチャンネルだけじゃない、社会問題でもある」とし、実際に届いた誹謗中傷を読み上げた。

それは庄司が一人で米メジャーのワールドシリーズを観戦しにいった動画についたもので「ミキティの稼ぎで買ってもらった帽子、メガネ、パーカー」「ヒモ野郎」「自分の稼ぎで生きてみろ」など、妻・藤本美貴のヒモという言葉が連発されていた。

すると突然音楽が鳴り出し、誹謗中傷を歌詞にしたラップを熱唱。最後に「コメントをもとにＡＩが作曲」と記された。

あまりのクオリティの高さに、コメント欄には「これは庄司智春の勝ち」「クオリティ高いｗさすが」「さすが芸人。立派すぎ」「最高の返しすぎてヤバイ」「かっこいい、鳥肌立った」などの声が寄せられていた。