「さんまさんと、やで」

大阪府の吉村洋文知事が、12月17日に自身のInstagramを更新。出演が予定されている12月23日放送のバラエティ番組『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）の収録時に撮影した、司会を務める明石家さんまとのツーショット写真を公開して話題になっている。

吉村知事は赤いニットシャツ、さんまは黒地に模様が入ったニットとダメージデニムをあわせたおしゃれな装いだ。

「さんまさんは12月13日放送のラジオ『ヤングタウン土曜日』（MBS）で、『今度、（吉村知事が）御殿に出てくれる』と明かしていました。お二人は『大阪・関西万博』のイベントなどで親しくなられたようです」（芸能記者）

ツーショット写真が投稿されると、コメント欄に《2人とも素敵です》《二大スター揃い踏みやん》など喜びの投稿が目立った一方、Xには《さんまさん、利用されてる》といった批判ポストもあり、番組出演への賛否が入り乱れる事態となっている。

吉村知事といえばメディアへの露出が多い知事で知られるが、現役の政治家がバラエティ番組に出演することはあまり多くない。そこで気になるのは、芸能人のようにギャラをもらっているのか、だが――。

大阪府に聞くと「公務として出演する場合は、出演料はいただいておりません。今回の『さんま御殿』の出演は、公務ではありません」とのことだった。

「維新の会は、創立者でもある弁護士で元大阪府知事の橋下徹氏が、府知事時代にテレビ出演料を受け取らないと宣言した経緯があり、吉村さんも公的な出演ではノーギャラです。交通費や宿泊代も自腹と聞いたことがあります」（政治記者）

今回は「公務外」で出演したと思われる『さんま御殿』。ギャラの相場はどれくらいなのだろうか。

「一般的に政治家は『文化人枠』になりますから、ギャラは出演時間に関係なく数万円程度が多いと思います。吉村知事も、この金額に準拠するのではないでしょうか。別途、交通費や宿泊費が支払われることもあります」（民放プロデューサー）

ちなみに、国会議員については、2025年6月30日に公開された「2024年分の国会議員の所得等報告書」に原稿料、講演料、出演料、印税などが計上される「雑所得」が記されている。

石破茂前首相は、同年に自民党総裁選や衆院選などがあったことから、メディアへの露出が増加。著書への注目も集まり、前年比15倍の629万円が雑所得に計上されていた。

「103万円の壁」で注目を集めた国民民主党の玉木雄一郎代表の雑所得も、前年比3倍で589万円だった。

出演料を受け取るかどうかは政治家のスタンスによるところもあるが、なかなかの稼ぎになっているようだ。