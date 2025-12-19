¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡¢¥¬¥¹¥È¥ó¼ç¿Í¸ø¤Î¼Â¼Ì¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ±Ç²è¤¬»ÏÆ°
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¡¢¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÐþËý¤Ç¶þ¶¯¤ÊÅ¨Ìò¡¢¥¬¥¹¥È¥ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Variety¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Ç¥ë¡¼¥¯¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬±é¤¸¤¿¥¬¥¹¥È¥ó¡Ê±¦¡Ë
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¤è¤ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆ¸ÏÃ¤ò´ð¤Ë¡¢ÆÉ½ñ¹¥¤¤Î¾¯½÷¥Ù¥ë¤¬¡¢¼ö¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌî½Ã¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²¦»Ò¤È½Ð²ñ¤¤¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£1991Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ï¡¢Åö»þ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó¼ç±é¤Ç¼Â¼ÌÈÇ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ë¤ÏÉÁ¤«¤ì¤º¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¬¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¥Ù¥ë¤Ë°ìÊýÅª¤Ê»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¼«¿®²È¤Î¼í¿Í¡£¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥¯¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬±é¤¸¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¥¬¥¹¥È¥ó¤ÈÁêËÀ¥ë¡¦¥Õ¥¦¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯Á°Æüëý¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ½ºî¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤Ë´ë²èÃæ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÇÐÍ¥¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢°Û¤Ê¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Á¡¼¡¿¥Æ¥ó¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ä¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥¤¥ô¡¦¥«¥é¡¼¥Ï¥ó¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤È¤µ¤ì¡¢´ÆÆÄ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
