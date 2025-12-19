男女のお笑いコンビ「ゆにばーす」の川瀬名人（４１）が１９日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。肝臓のＣＴ検査、がんの疑いで再検査を受けることを公表した。

川瀬はまず１７日に「ＭＰまだ全然あんねんけどＨＰまじ低い」と投稿。その後「造影剤ってすごい名前やな ダークサイドに堕（お）ちるための薬のような」と詳細は語らずにポスト。

１８日になって「肝臓のＣＴの結果 経口避妊薬を飲む女性がかかる病気のようです。おっさんがなんの珍しいので癌（がん）じゃないか再検査らしいです。本当に碌（ろく）でもねえ２０２５年」（原文ママ）と、肝臓の検査でがんの疑いがあり、再検査することを明かした。

Ｘでは「限局性結節性過形成」について調べた画像も投稿。「日本では男女を問わず稀（まれ）な腫瘤（しゅりゅう）です。無症状で偶然発見されることが多く、単発のものが多いものの、多発することもあります。経口避妊薬を内服している人に多く発生するとされています。肉眼的には病変の中心に繊維性の瘢痕（はんこん）を認め、画像検査では造影ＣＴや血管造影で特徴的な、最初に結節の中心部が点状に染まり、速やかに車軸状に拡散して全体が濃染する所見から診断します。確定診断がつけば治療する必要なく、経過観察を行います」と記されている。