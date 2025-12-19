Newspeak¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡ÖBurning Lungs¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÖÀ¸ÇÛ¿®¤â·èÄê
Newspeak¤Î¿·¶Ê¡ÖBurning Lungs¡×¤¬ËÜÆü12·î19Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¤³¤ÎÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡£Newspeak¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ï¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆâÌÌ¤ËÇ³¤¨À¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÇ®¤òÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Newspeak¤é¤·¤¤ºÌ¤êË¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎRei¤Ï³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ðÇ®¤âÄË¤ß¤â²ò¤Êü¤Ã¤Æ¡¢¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤á¤ë¾ì½ê¤Ø¡£º£Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¡£¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î»¿²Î¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãMerry Merry Newspeak 2025 (Acoustic Set)¡ä¤¬º£½µËö¤Ë½ÂÃ«gee-ge.¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥¤¥ÖÈ¯É½¸å¡¢3Ê¬¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤âÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£New Single¡ÖBurning Lungs¡×
2025Ç¯12·î19Æü¡¡ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://Newspeakjp.lnk.to/Burning-LungsPu
¢£¡ãNewspeak ¡ÈMerry Merry Newspeak 2025 (Acoustic Set)¡É¡ä
2025Ç¯12·î21Æü(Æü)½ÂÃ«gee-ge.
OPEN: 17:30 / START: 18:00
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü·èÄê
¡Ú»ëÄ°ÊýË¡¡Û
Newspeak¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖNewspeak+Family¡×¤Ø¿·µ¬Æþ²ñ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤¤¤¿¤À¤¡¢ÇÛ¿®³«»Ï»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡ÖNewspeak+Family¡×¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Newspeak Family¡§https://fanicon.net/fancommunities/5807
¢¨¤³¤ì¤«¤é¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ç¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢³«»Ï»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
