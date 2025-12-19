ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT」で目指す“子どもたちの笑顔あふれる未来づくり”推進の一環として販売している「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」

「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」の2025年度分の売上の一部に、国際チャリティ・デーに実施されたSNSチャリティ・キャンペーン「＃ラブみっけ！」からの寄付相当額を加えた、総額1,000万円が、大阪府「子ども輝く未来基金」へ寄付されます。

さらに、「大阪府福祉基金」と「公益財団法人 日本環境協会 こどもエコクラブ」へ新たに寄付をする運びとなりました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」／チャリティ・キャンペーン「＃ラブみっけ！」総額1,000万円寄付

「ファッションを楽しみながら、子どもたちの笑顔を作る」チャリティ活動として開始したプロジェクト「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」

2025年は初のコラボレーションとなる覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY」氏とタッグを組み、さらにファッションが楽しめるデザインやグッズラインナップが展開されました。

今回のコラボレーションをきっかけに、多くのゲストに「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」のことを知ってもらうことができ、2024年よりも多くの方の賛同を得ることに繋がりました。

地域の子どもたちが、家庭の経済的状況など成育環境によって、得られる旅行や習い事などの家庭内の「体験」に差が生じるといった社会課題。

これに対し、2025年も2024年同様に、こうした体験格差の解消に向けた「子どもの体験に関する事業」等に取り組む大阪府「子ども輝く未来基金」への寄付が継続されます。

さらに、2025年は障がいのある方、子どもたちの芸術的な才能を伸ばすための活動を行う「障がいのある方の文化芸術アーティスト挑戦創出プロジェクト」などの事業を助成する「大阪府福祉基金」と、子どもたちが主体性を持って環境活動に取り組む力を育成する「公益財団法人 日本環境協会 こどもエコクラブ」の2団体への新たな寄付も行われる予定です。

2024年から寄付額が大幅に増えたことをうけ、寄付先に関しても、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが注力するCSRの3分野へ拡大。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの取り組みと同じ分野で支援に取り組む団体様の活動を通じて、さらに「子どもたちの笑顔あふれる未来づくり」に向け、推進されます。

引き続き、「超エンターテイニングな創造力で、人と社会に目覚め」を与えられるようなCSR活動を推進予定。

「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」寄付先と内訳は以下の通りです。

寄付先：大阪府「子ども輝く未来基金」

寄付金額：400万円

URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/o090120/kosodateshien/kodomo-mirai/index.html

子どもたちが同じスタートラインに立ち、輝く未来に向かって進むことができるよう設置された「子ども輝く未来基金」

学習用品の提供や知育玩具等の購入費用補助など、子どもに直接届ける事業が実施されています。

寄付先：大阪府福祉基金 （障がいのある方の文化芸術アーティスト挑戦創出プロジェクトなど）

寄付金額：300万円

URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/o090020/chiikifukushi/kikin/index.html

大阪府福祉基金は、府民からの寄附金とその運用益等を財源にさまざまなボランティア活動や府民の自主的な地域福祉活動に助成する制度です。

障がいのあるアーティストが高みをめざして挑戦し続けていく環境を府内で根付かせていくため、支援の手法を可視化。

市場に挑戦するまでの幅広い視点で活躍できる場を多数創出するなど、障がいのあるアーティストのたかみをめざす挑戦を後押しする「障がいのある方の文化芸術アーティスト挑戦創出プロジェクト」などが実施されています。

寄付先：公益財団法人 日本環境協会 こどもエコクラブ

寄付金額：300万円

URL：https://www.j-ecoclub.jp/

地域の環境保全活動の環を広げることを目的に全国各所で活動している公益財団法人 日本環境協会 こどもエコクラブ。

子どもたちの環境保全活動や環境学習を支援することにより、子どもたちが人と環境の関わりについて幅広い理解を深め、自然を大切に思う心や、環境問題解決に自ら考え行動する力を育成しています。

LOVE HAS NO LIMIT チャリティ・プロジェクトについて

特設ウェブサイト：https://www.usj.co.jp/company/cp/lovehasnolimit_charity/

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年4月にCSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT（ラブ・ハズ・ノーリミット）」を発表。

2024年8月より「LOVE HAS NO LIMIT チャリティTシャツ」を発売し、その売上げの一部を寄付に充てるゲスト参加型のチャリティ・プロジェクトを始動しました。

チャリティ・プロジェクトでは、ゲストにパークの中でエンターテイメントを楽しみながら、チャリティ活動に参加してもらい、ゲストと一緒に「LOVE HAS NO LIMIT」で目指す「子どもたちの笑顔あふれる未来づくり」を推進していきたいと考えています。

ファッションを楽しむことで、子どもたちの笑顔につながるチャリティ活動。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが総額1,000万円を寄付する「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」と、チャリティ・キャンペーン「＃ラブみっけ！」の紹介でした。

