ヤクルトは１９日、今季、米大リーグ・エンゼルス傘下３Ａに所属したホセ・キハダ投手（３０）＝左投げ左打ち、１８０センチ、９７キロ＝の獲得を発表した。背番号は「１１」に決まった

球団を通じて「来シーズン、スワローズでプレーをする機会をいただき、とても嬉しく思っています。私の目標はチームの優勝に貢献することです。スワローズファンの皆さまにお会いできることを楽しみにしています」とコメントした。

キハダはベネズエラ出身の左腕で１５０キロ超の快速球が武器のリリーバー。２３年ＷＢＣのベネズエラ代表に選ばれた。メジャー通算１４２試合に登板し４勝１４敗８セーブ、防御率４・５９。１２９回１／３のイニングをはるかに上回る１７５三振を奪っている。今季はエンゼルスで２試合に登板し０勝０敗、防御率０・００だった。

ヤクルトは今季、最下位に沈んだ。ストッパーを固定できずにブルペンが安定感を欠いたことも要因となり、リーグワースト防御率３・５９と投手陣が低迷した。今オフの補強ポイントの一つである抑え候補としてキハダに白羽の矢を立てた。