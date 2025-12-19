°ËÆ£±ÑÌÀ¡õËÜµÜÂÙÉ÷¡¢¥ä¥¯¥¶Ìò¤Ê¤Î¤Ë°ìÆü½ðÄ¹¡ÖÀµÄ¾¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤âº¾µ½ËÐÌÇ¤ØËÜµ¤¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÜµÜÂÙÉ÷¤¬19Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DMM TV¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ó¥±¥Ä season2¡Ù¤È¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öº¾µ½¤Ê¤ó¤ÆËÐÌÇ¤¸¤ã¡ª¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¡ª°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£±ÑÌÀ¡õËÜµÜÂÙÉ÷
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥í¥±¥Þ¥µ¤ò±é¤¸¤ë°ËÆ£¤¬¿ÀÆàÀî¸©·ÙÂçÏÂ½ð¡¢season2¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¥ä¥¯¥¶¡¦Â®¿åÌò¤ÎËÜµÜ¤¬¸ÍÉô½ð¤Î°ìÆü½ðÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£ÌòÊÁ¤È¤Ï¡È¿¿µÕ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿ËÜµÜ¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤â°ËÆ£±ÑÌÀ¤¯¤ó¤â¥ä¥¯¥¶¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Î©¾ì¤ÎËÍ¤¿¤Á¤¬À©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ÀµÄ¾¡Ø¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤¿¤Àº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎËÍ¤é¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ÈÈºáËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¿·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤â¡Ö¸½ºß¡¢ÈÈºáËÉ»ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤É¤Î¥®¥¢¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡¢º£¤â¤Ê¤ª¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö¹ñºÝÅÅÏÃ¤ò»È¤Ã¤¿º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¡Ü¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç»ß¤á¤è¤¦¹ñºÝÅÅÏÃº¾µ½¡£¤ß¤ó¤È¤á¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦¤¿¡¼¤·¤Ë¤è¤ëÎß·×930ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥É¥ó¥±¥Ä¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¶ËÆ»¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¡£4·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Á°ºî¤Ï¡¢°ËÆ£¤¬±é¤¸¤ë¥í¥±¥Þ¥µ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤È¡¢¸¶ºî¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ø¥É¥ó¥±¥Ä season2¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥í¥±¥Þ¥µ¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¡¢°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡¦Ìî¹¾Ã«¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Ø¤ÈÊª¸ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ËÆ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜµÜ¡¢°ÂÅÄ¸²¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡¢º£°æÍã¡¢ÌøÍÕÉÒÏº¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º´°·ë¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
