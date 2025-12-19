元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１９日、読売・日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」に出演。「年収の壁」１７８万円への引き上げについて自民党と国民民主党が合意したことについてコメントした。

番組では、自民党と国民民主党が、いわゆる「年収の壁」を１７８万円へ引き上げることで合意したことを取り上げた。物価高で厳しい状況の中・低所得者に配慮したもので、１７８万円は来年、再来年の期間限定としている。

橋下氏は「玉木さんと国民民主党の皆さん、本当によくやったと思いますよ。この問題を提起したのは玉木さんなんですよ」「何遍も自民党に約束を反故にされながらでも、しつこくしつこく訴え続けて合意に至った」と国民民主党の玉木代表の手腕を高く評価。これに応じた高市早苗首相についても「高市さんの政治判断もすごいと思いますよ。これまでの歴代政権では財源問題とかそういことで押し返されて、決断できなかったんですけども、高市さんが最後、決断した。高額所得者を除いての中低所得者への減税案ということで、みごとな政治をされたと思いますよ」とたたえた。

これによって、自民党が連立を組む日本維新の会との関係について起こりうる変化にも言及。「高市さんと吉村さんは個人的な信頼関係あるんでしょうけども、自民党はとにかく維新のこと嫌いな人どんどん増えてますから。あんなめんどくさい維新とやるぐらいだったら、まずは国民民主と握って。これで維新の力というものが、政党としては自民党に対しては落ちてきますよね」と指摘。「高市さんと吉村さんの信頼関係はあるにしても、これから自民党と維新の関係が、コメンテーターとしてはおもしろくなってきますね」と述べた。