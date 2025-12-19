2児の母・紗栄子、息子と一緒に“韓国出張”へ「イケメンですな」「仲が良くて本当に素敵な親子で憧れます」 元夫はダルビッシュ有
2児の母でタレント・実業家の紗栄子（39）が18日、自身のインスタグラムを更新。息子と一緒に韓国に出かけたことを明かし、道中の写真の数々を披露した。
【写真】「仲が良くて本当に素敵な親子」息子と出かけた“韓国出張”の思い出ショット
紗栄子は16日の投稿で「週末はいつも応援してくださる皆様と、 @nasufarmvillage にてクリスマスランチ会を」「ランチ会の後は、帰国した息子たちのお迎えに空港へ行って、お買い物に付き合って、社員のみんなとボーリング＆カラオケ大会」「そして今週は息子も共に、韓国へお仕事へ」と報告。ファンやスタッフ、息子たちと共に和やかな時間を過ごしたことを伝えていた。
この日の投稿では「今回の韓国出張は次男も同行」していたことを明かし、複数枚の写真をアップ。MTGの合間には、いつもは行かないストリート系のブランドショップなどにも足を運んだそうで「新鮮な韓国旅行でした」と振り返った。
コメント欄には「素敵」「すべてが可愛すぎます」「次男さんも元旦那様の面影が 紗栄子さんと恋人同士のように仲が良くて本当に素敵な親子で憧れます」「お子さんは2人ともイケメンですな お子さんと仲良くて何よりです」などと、さまざまな反響が寄せられている。
紗栄子は2007年11月、ダルビッシュ有投手（39／現・米大リーグ パドレス所属）と結婚。08年3月に長男（17）、10年2月に次男（15）が誕生するも、12年1月に離婚した。なお、長男は新人のモデル・道休蓮。
