南海キャンディーズの山里亮太が１７日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ 山里亮太の不毛な議論」に出演。日本テレビ系「ＴＨＥ Ｗ」で優勝したニッチェに「すごい信頼ができる素敵な芸人さん」だと語った。

山里は「僕が今の奥さんと付き合うかも、ぐらいの話」として、ニッチェとのエピソードを語り出した。

現在の妻・蒼井優と正式に交際はしていないが「ああ、メシはいってくれるんだ、ってオレにとって不思議な時期」のある日のデート。都内のある居酒屋で２人で食事をしていると、ニッチェの江上敬子が後輩ととともに来店したという。

その後輩は泥酔しており、蒼井に絡んできたというが、山里は「すごいダル絡みしたのを、江上さんがプライドのレフェリーばりにスンって間に入って止めて、『ごめんなさい！』ってやってくれた」と、当時を振り返った。

さらに「それってさ、（デートしていたことを）絶対に人に言うじゃん。マジで江上さん、誰にも言っていなかったのよ。そこから何年間も、結婚した後も言ってなかったんじゃないかな」と明かした。それ以降、「江上さんは我ら夫婦の中で、信頼のできる人って（なっている）」と語った。