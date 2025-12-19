俳優・國村隼（７０）が１９日、都内で主演を務めるフジテレビ系スペシャルドラマ「ドビュッシーが弾けるまで」（２４日放送）の記者会見に片平なぎさ、ＩＮＩの尾崎匠海、元日向坂４６の加藤史帆らと出席した。

妻を失った時計職人（國村）が、ピアノニストの夢を絶った青年（尾崎）と出会い、新たな一歩を踏み出す物語。ピアノがテーマの一つとなった作品で、ピアノに初挑戦だったという國村は「最初に『どれがドですか？』って聞いた」と苦笑い。約１カ月、毎日鍵盤に触れることはかかさなかったとし「右手と左手で違うことするんだって、こんなことできるのかなって思いました」と苦労を語った。

尾崎は國村とは初共演となり「本当にお優しくて。ありがたい存在でした」と印象を語り「勉強勉強でしたよ」と俳優としての学びを口に。作中では國村にピアノを教える役柄だったことから、國村は「ピアノと逆やな」とほほえんだ。

また来年挑戦したいことを問われた國村は「来年、馬を乗りこなさないといけない状況が起こりそうなので、それに挑戦したい」と含みを持たせた回答をし、驚かせた。