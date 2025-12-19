旅行のヒントが盛りだくさん！星野リゾートによる新YouTubeチャンネル『旅からぼたもち』が面白い！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「旅からぼたもち by 星野リゾート」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
旅行好きの方に超朗報のオススメYouTubeチャンネルを見つけたのでご紹介させていただきます。
その名も『旅からぼたもち』！！
全国各地の知られざる旅の情報を、星野リゾートのスタッフさんが独自の視点で発信するというテーマのチャンネルです。
当然ながら星野リゾートの施設紹介も多いのですが、とっても学びの多いコンテンツが盛りだくさん！！
まずは1本目の動画を紹介しましょう。こちらです。
●【新定番】おはぎマニアが唸った！死ぬまでに一度は食べたい全国「神おはぎ」25選｜OMO5東京五反田 by 星野リゾート
チャンネル名にちなんで、おはぎマニアの安井友梨さんをゲストに迎え、美味しいおはぎを紹介する動画からスタート。
これがもう本当にとっても美味しそうな商品ばかりで、筆者は速攻メモしたのは言うまでもありません。
他にはこんな動画も！
●【ルームツアー】建築家が星のや京都を解説＆庭師・唐紙職人さんの裏話｜星野リゾート
建築家の水谷元さんが、建築家の視点で星のや京都の様々な設備などを解説していく動画なのですが、素人ではなかなか気づけない様々な情報が紹介されていて非常に学びの多い動画になっております。
なるほど、こういうお宿の楽しみ方があったのか！と目から鱗！
いつか筆者もこの宿に泊まる事があれば、この動画で得た知識をかみしめながら宿泊したいなぁと感じました。
さらにはこんな動画も！
●【一日密着】星野リゾート社員の仕事とプライベートに密着したら表裏一体だった｜OMO7大阪【一日ルーティン】
まさにタイトル通り、スタッフの方の仕事に密着した動画なのですが…
ここまで見せちゃって大丈夫ですか？となるようなかなり深い取材をされていて驚きました。
アフター万博についての会議や打ち合わせも見せてもらえるので、多くのビジネスマンにとっても参考になる視点が沢山詰め込まれているのではないでしょうか？
楽しく学べるお得なチャンネルの爆誕ですね！！！
というわけでNicheee!はこれからも、『旅からぼたもち by 星野リゾート』を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
旅行好きの方に超朗報のオススメYouTubeチャンネルを見つけたのでご紹介させていただきます。
その名も『旅からぼたもち』！！
全国各地の知られざる旅の情報を、星野リゾートのスタッフさんが独自の視点で発信するというテーマのチャンネルです。
当然ながら星野リゾートの施設紹介も多いのですが、とっても学びの多いコンテンツが盛りだくさん！！
●【新定番】おはぎマニアが唸った！死ぬまでに一度は食べたい全国「神おはぎ」25選｜OMO5東京五反田 by 星野リゾート
チャンネル名にちなんで、おはぎマニアの安井友梨さんをゲストに迎え、美味しいおはぎを紹介する動画からスタート。
これがもう本当にとっても美味しそうな商品ばかりで、筆者は速攻メモしたのは言うまでもありません。
他にはこんな動画も！
●【ルームツアー】建築家が星のや京都を解説＆庭師・唐紙職人さんの裏話｜星野リゾート
建築家の水谷元さんが、建築家の視点で星のや京都の様々な設備などを解説していく動画なのですが、素人ではなかなか気づけない様々な情報が紹介されていて非常に学びの多い動画になっております。
なるほど、こういうお宿の楽しみ方があったのか！と目から鱗！
いつか筆者もこの宿に泊まる事があれば、この動画で得た知識をかみしめながら宿泊したいなぁと感じました。
さらにはこんな動画も！
●【一日密着】星野リゾート社員の仕事とプライベートに密着したら表裏一体だった｜OMO7大阪【一日ルーティン】
まさにタイトル通り、スタッフの方の仕事に密着した動画なのですが…
ここまで見せちゃって大丈夫ですか？となるようなかなり深い取材をされていて驚きました。
アフター万博についての会議や打ち合わせも見せてもらえるので、多くのビジネスマンにとっても参考になる視点が沢山詰め込まれているのではないでしょうか？
楽しく学べるお得なチャンネルの爆誕ですね！！！
というわけでNicheee!はこれからも、『旅からぼたもち by 星野リゾート』を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】