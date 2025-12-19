１２月１７日に閉会した秋の臨時国会。維新が“連立の絶対条件”としていた「議員定数削減」は今国会で成立せず、来年の通常国会へ先送りされました。一方、国民・玉木代表が主張していた「年収の壁」の引き上げについては、１８日に自民・国民が合意に至っています。 現在、衆議院では自民・維新で過半数に達していますが、参議院では依然として少数与党のまま。政権安定を見据え、自民党内では国民民主党との連立を望む声もあるといいます。 今後、連立離脱という選択肢は考えているのか？国民民主党の連立入りの可能性は？高市総理が「考えている暇がない」としている“解散”は？ ＭＢＳ『よんチャンＴＶ』のスタジオで、日本維新の会・吉村洋文代表に直接聞きました。

“年収の壁”引き上げ「賛成。『どこの政党が』とか関係ない」

１９日に取りまとめられ、２６日に予算案の閣議決定が行われる、来年度の「与党税制改正大綱」。国民の税負担や暮らしに大きく影響する法案ですが、特に注目されているのが、所得税が生じる年収のライン＝「年収の壁」に関する議論です。

＜年収の壁＞

▼２０２４年度＝「１０３万円」（基礎控除４８万円＋給与所得控除５５万円）

▼２０２５年度＝「１６０万円」（基礎控除９５万円＋給与所得控除６５万円）

今年度（２０２５年度）については、この控除が適用される所得制限＝「年収２００万円」が設けられていて、それ以上の年収になると段階的に控除額が下がるという仕組みになっています。

国民・玉木代表は、この「年収の壁」について、所得制限を設けず「一律１７８万円」に引き上げることを主張。１８日、自民・国民が合意に至りました。ただ、所得制限については、国民・古川氏が「中間層を含めた引き上げができた」と発言しましたが、１８日時点では具体的な数字は分かっていません。



―――「年収の壁」について、どのようにお考えでしょうか？

吉村代表「１７８万への引き上げには賛成です。自民党と国民民主党が合意したことは良かったと思います」



―――野党の国民民主党の主張が通り、与党である維新の“センターピン”＝議員定数削減の法案は成立しませんでした。

吉村代表「国民にとってプラスになるのなら良いと思います。『どこの政党が』とか関係ないと思うんですよね。よくある『この政党がやるんだったら嫌だ』とか、人のせいにするとか、あまり好きじゃないので」

国民民主党の連立入り「良いと思う。ただ…」

現在の議席数を見ると、衆議院では自民・維新で過半数（２３３）に達していますが、参議院は少数与党となっています。

＜衆参の議席数＞

▼衆議院 自民１９９ 維新３４ 国民２７

▼参議院 自民１００ 維新１９ 国民２５



―――自民党内には国民民主党の連立入りを望む声もありますが、吉村代表は歓迎しますでしょうか？

吉村代表「そうですね。安定しますから。もちろん政策協議をした上ですが、連立入りは良いと思う。ただ、簡単には入らないと思いますよ。もともと高市さんと国民民主党は近いと言われていたわけですよ。僕と（小泉）進次郎さんは近かった。高市さんが首相になって、僕は引いたわけです。でも結局、高市さんからこちらに話があった。そういう意味では簡単ではないと思います」

「連立入りとなると、責任を負いますからね。本気でやろうと思ったら責任も負うし、ある意味リスクも負います。自民党と連立して消滅していないのは公明党だけですから。他の政党は消滅している。飲み込まれる可能性がある中で、僕はリスクを取って前へ進めている。その判断をできるかどうかだと思いますね」

「代表として、今の維新の力を冷静に考えると…」入閣の可能性は？

―――維新は現在「閣外協力」として連立入りしています。入閣など、今後この形が変わる可能性はありますでしょうか？

吉村代表「それはあると思いますね。今は違うと思っていますが。僕らは大臣ポストが欲しいわけではなく、政策を実現したい。有権者と約束したことを実現したい。議員定数削減も、次の通常国会で実現できるところまで来ている」

「約束を守ることが重要で、そう考えると、維新は自民とガチンコでやらないといけないんです。政策協議も含めて。議員定数削減も簡単じゃないんですよ。そこにパワーを費やさないといけない。大臣とか政務官とかやっていると合意すらできない。代表として、今の維新の力を冷静に分析して考えると、自民党とガチンコで政策協議することを優先した方が公約を実現できるだろうと思っています。次のステージに成長すれば、また変わるかもしれません」

「議員定数削減」来年の通常国会で採決されなかったら？

―――来年の通常国会で「議員定数削減」が採決に付されなかった場合、連立離脱という選択肢もありますか？

吉村代表「高市さんとの信頼関係がなくなったら離脱だと思っていますが、高市さんとの信頼関係が強くあるので」

「採決されなかったら、次こそ本当におかしいと思いますね。今回の臨時国会は日数が短く、企業団体献金の審議もありました。ただ、通常国会の場合、３月に予算を仕上げるとして、４〜６月の3か月あります。特別委員会で審査する法案は、企業団体献金と議員定数削減の２本ですから。この委員会で結論を出さないのはあり得ないと思いますけどね」

―――結論が出なければ“決断”すると？



「そのときは、もういいんじゃないですか」

「高市さんと接している限りでは…」解散はあるのか？

―――高市総理が「考えている暇がない」としている“解散”の可能性は？

吉村代表「高市さんと接している限りでは、解散する気は全くないのだろうと感じます。政策実現にすごく重きを置かれているので。ただ、解散は総理の専権事項ですから、高市総理が判断すればいつでも受けるという考えです」



―――自公政権時のように、解散するときは相談が欲しいとお考えでしょうか？



吉村代表「もちろん、その時期になれば相談はあると思います。ただ、『やめてくれ』とか『この時期はやめてくれ』とか言うつもりはないですね。決めたら受ける」

―――選挙区調整については？



吉村代表「基本的に選挙区調整はやる必要はないと思っています。選挙は選挙で戦ったらいいじゃないかと」

―――大阪の選挙区で自民党が立候補するということは？



吉村代表「十分考えられるんじゃないですかね」