好き＆行ってみたい「宮城県のパワースポット」ランキング！ 「猫神社」を抑えた同率1位は？【2025年調査】
まもなく始まる新たな一年を前に、御朱印集めや由緒ある場所への参拝計画を立てる人も多いでしょう。地域の歴史や文化を深く感じさせるこれらの場所で、地元住民はもちろん遠方からも人々を惹きつける、特に支持を集めるスポットとはどこでしょうか。
All About ニュース編集部は12月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「好きなパワースポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「宮城県のパワースポット」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「猫を飼っており、猫が好きなため、ゆかりのある神社で猫の健康を祈願したいから」（20代女性／北海道）、「ネーミングも可愛いし猫が好きだから」（30代女性／宮城県）、「猫が好きなので田代島に興味があるから」（50代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「お金のパワースポットとしても有名なので、ぜひ行ってみたいですし、表参道もとても歩いてて気持ち良さそうな気がします」（30代女性／北海道）、「『三年続けてお参りすると一生お金に不自由しない』と言われる東北最強の金運パワースポットだからです」（40代女性／富山県）、「金運のご利益がありそうだから」（40代男性／福岡県）といった声がありました。
回答者のコメントを見ると「迫力ある滝のエネルギーを全身で感じられそうだからです」（30代女性／山形県）、「大滝が放つ自然のパワーを直接感じてみたいから」（50代男性／大阪府）、「日本三名瀑の一つに数えられるほど迫力のある滝で、宮城県を代表する自然のパワースポットだからです」（20代女性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は12月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「好きなパワースポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「宮城県のパワースポット」を紹介します！
3位：猫神社／33票3位は「猫神社」こと「田代島の猫神社」でした。宮城県石巻市にある田代島は「猫の島」として有名で、猫たちが神の使いとして大切にされています。島内にある猫神社は、漁業の守り神として信仰され、猫好きにも人気のスポットです。
回答者からは「猫を飼っており、猫が好きなため、ゆかりのある神社で猫の健康を祈願したいから」（20代女性／北海道）、「ネーミングも可愛いし猫が好きだから」（30代女性／宮城県）、「猫が好きなので田代島に興味があるから」（50代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
同率1位：金華山黄金山神社／41票1位は「金華山黄金山神社」でした。石巻市の金華山にあるこの神社は、金運アップや開運祈願のパワースポットとして知られています。島全体が神聖な雰囲気に包まれており、自然と神秘が融合した空間が訪れる人々を魅了します。
回答者のコメントを見ると「お金のパワースポットとしても有名なので、ぜひ行ってみたいですし、表参道もとても歩いてて気持ち良さそうな気がします」（30代女性／北海道）、「『三年続けてお参りすると一生お金に不自由しない』と言われる東北最強の金運パワースポットだからです」（40代女性／富山県）、「金運のご利益がありそうだから」（40代男性／福岡県）といった声がありました。
同率1位：秋保大滝／41票同じく1位に選ばれたのは「秋保大滝」でした。仙台市に位置するこの滝は、日本三名瀑の一つにも数えられ、落差55mの豪快な水の流れが圧巻です。滝の周辺は四季折々の自然に恵まれており、特に紅葉シーズンには絶景が広がります。
回答者のコメントを見ると「迫力ある滝のエネルギーを全身で感じられそうだからです」（30代女性／山形県）、「大滝が放つ自然のパワーを直接感じてみたいから」（50代男性／大阪府）、「日本三名瀑の一つに数えられるほど迫力のある滝で、宮城県を代表する自然のパワースポットだからです」（20代女性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)