¡¡ÇÐÍ¥¤Î»°¸¶±©°á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÇZµé´ÆÆÄ¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿»ä¡Ù¡Ê2·î13Æü¸ø³«¡Ë¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤Î»°¸¶¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²èº×¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤é¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»°¸¶±©°á
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Ì´ÇË¤ì¤¿¸µ½÷Í¥¡¦¥·¥¤¥Ê¡Ê±é¡§»°¸¶±©°á¡Ë¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Çä¤ì¤Ê¤¤Zµé¥Û¥é¡¼±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÀ¤³¦ºÇÄãÍ½»»¡É¤Î±Ç²èÀ©ºî¤ËÄ©¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È±Ç²è¤Ø¤Î°¦¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè29²ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤Î»°¸¶¤Ï¡¢Æ±±Ç²èº×¤ÎºÇ¹â¾ÞÉôÌç¡ÖCheval Noir Competition¡×¤Ë¤Æ¡ÈOutstanding Performance¡ÊºÇÍ¥½¨±éµ»¾Þ¡Ë¡É¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¢£»°¸¶±©°á¥³¥á¥ó¥È
»Ï¤á¡Ø¤ß¡¼¤ó¤Ê±§Ãè¿Í¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿±§²ìÆá´ÆÆÄ¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿º£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌò¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´ÊÔ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥í¥±¡¢¶¦±é¤ÎÃæÀî¤µ¤ó°Ê³°¤Ï¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬³¤³°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æº£¸å¤ÎÆ»¤òÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯´î¤Ó¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¼Çµï¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦±é¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¤ä¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¹ñÀÒ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ç±é¤È¤·¤ÆÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤¬¡¢ËÌÊÆºÇÂç¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²èº×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖLOVE¡×¤Ï¹ñ¤ä¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÏ¤¯¡¢À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î´¶¾ð¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¡È°¦¡É¤Î¤«¤¿¤Á¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
