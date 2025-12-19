¡Ú Â¼½Å°ÉÆà ¡Û11Ëç¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂç¸ø³«¡ª¡Ö¤É¤ì¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂ¼½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¸µHKT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÂç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î°áÁõ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢11Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¡1ÈÖ²Ä°¦¤¯»£¤ì¤¿¥Ý¡¼¥º¤¢¤ì¤â°ã¤¦¤³¤ì¤â°ã¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ë¶É50Ëç¤¯¤é¤¤»£¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¢¤Ï¤ä¤¯¤Ï¤ä¤¯»þ´Ö¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¤½¤³Î©¤Ã¤Æ¡ª¤È¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö£¹ü³Ê¤Ë¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¥Ç¥Ë¥à¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤¤´¤á¡¼¤ó¡ª¥³¡¼¥È¤âÃå¤Æ¡ª(¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤óvoice)¥ÌîºÚ¤ò·¡¤ê¤Ë¹Ô¤¯Á°¦¹ü¥¹¥È¤Ë´õË¾¤Î¸÷¡ª¥¹¥«¡¼¥È¡ª§¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ëÈÖÁÈ¤Çð÷¤¯»ö¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¨É÷¤ÇÁ°È±¤Ï¤Û¤Ü¿¨³Ð©¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤½¤Î»þ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¿§¤¬¤¢¤ë¤³¤Î»þ¤Ï¥Ô¥ó¥¯ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»÷¹ç¤¦¤È¤«Âç¿Í¤À¤è¤Í¥Ç¥Ë¥à¤ÏÆ±¤¸¤ÎÇã¤Ã¤¿¡ª¡¡¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¶¯¤á¤Î¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤Æ¿¿´é ¼Â¤Ï·ë¹½¥à¥¹¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤äÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡Ö°áÁõ¼Ì¿¿¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¥¬¥¡ª¡×¤È¼«¤é¼Ì¿¿¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂ¼½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤·¤²¤¬ÎÉ¤¤♡¤é¤·¤µ¤¬°ìÈÖ½Ð¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
