東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。ポスティング移籍した選手の日本球界に復帰する際のルール整備が必要な理由を解説した。

ポスティングを利用してメジャー移籍した選手が日本球界復帰する際の問題点が指摘されている。

メジャーで全盛期を迎えマイナー契約と日本球界を天秤にかけた場合はいいが、短期間で日本球界復帰し、元所属球団のライバル球団へ移籍する場合はどうか？

「××式FA」など、とくに元所属球団のファンから批判にさらされることが多い。

小林氏は「今の制度の下では誰もルールを破っているわけではない」と説明。一方的に批判される選手に同情した。

ポスティングでメジャー移籍した選手は日本球界において自由契約になる。このポスティングは球団主導で日本復帰は選手主導とロジックが切り替わることで“ゆがみ”が生じるという。

ただ、小林氏はルール上は問題なくても「ファンの感情の問題が大きい」と指摘した。

そして、「ファン感情がプロ野球ビジネスの根幹なので大事。ファン感情に合わせたルールをつくらなくてはいけない」と制度の修正は必要という私見を明かした。